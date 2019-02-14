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Зарезала сына за замечания о пьянстве мать в Новосибирске

53-летняя женщина ударила ножом в шею своего 30-летнего сына во время ссоры. Он скончался на месте. Дело об убийстве передано в суд.

14.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Зарезала сына за замечания о пьянстве мать в Новосибирске

Дело об убийстве передано в суд

Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины в своем доме. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, 25 ноября 2018 в вечернее время, в доме, расположенном в переулке Порт-Артурский Ленинского района Новосибирска находился 30-летний мужчина и его 53-летняя мать. На протяжении длительного времени 53-летняя женщина употребляла алкогольные напитки, и ее сын, в связи с этим делал ей замечания.

В очередной раз между матерью и сыном произошел конфликт, она взяла нож и когда ее сын отвернулся, нанесла удар в область шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемой будет направлено в суд для рассмотрения по существу.


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