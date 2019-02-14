Старики и инвалиды должны платить за капремонт домов в Бердске

Специалист фонда модернизации развития ЖКХ провела прием жителей по вопросам капремонта в мэрии Бердска.

По словам специалиста абонентского отдела регионального оператора Татьяны Молодцовой, один из самых часто задаваемых вопросов бердчан был связан с получением льгот. Пожилые люди получают информацию и не совсем верно ее понимают. Они думают, что их освобождают от уплаты, а на самом деле закон несет в себе предоставление компенсации.

Автор видео Галина Панчева



Федеральным законом предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капремонт собственником жилья, достигшим 70 и 80 лет, инвалидам первой и второй группы и ветеранам труда. Освобождения от уплаты за капремонт нет ни для одной категории граждан, есть только предоставление компенсации, отметила Татьяна Молодцова.

Для компенсации расходов на уплату взноса на капремонт необходимо обратиться в отдел пособий и социальных выплат.