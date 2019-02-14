Старики и инвалиды должны платить за капремонт домов в Бердске

На приеме у представителя регоператора по капремонту чаще всего задавали вопрос по получению льгот
Специалист фонда модернизации развития ЖКХ провела прием жителей по вопросам капремонта в мэрии Бердска.
По словам специалиста абонентского отдела регионального оператора Татьяны Молодцовой, один из самых часто задаваемых вопросов бердчан был связан с получением льгот. Пожилые люди получают информацию и не совсем верно ее понимают. Они думают, что их освобождают от уплаты, а на самом деле закон несет в себе предоставление компенсации.
Автор видео Галина Панчева
Федеральным законом предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капремонт собственником жилья, достигшим 70 и 80 лет, инвалидам первой и второй группы и ветеранам труда. Освобождения от уплаты за капремонт нет ни для одной категории граждан, есть только предоставление компенсации, отметила Татьяна Молодцова.
Для компенсации расходов на уплату взноса на капремонт необходимо обратиться в отдел пособий и социальных выплат.
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А почему покойники до сих пор ничего не платят и БОМЖи тоже?
Хотите страну по миру пустить голую и босую?
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А-а, где находится этот отдел?!
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Можно поподробнее про отдел и документы. Читала, что есть города, где автоматом льгота, если человек один прописан и 80 лет.
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