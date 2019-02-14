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Старики и инвалиды должны платить за капремонт домов в Бердске

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Старики и инвалиды должны платить за капремонт домов в Бердске

От уплаты взносов не освобождается ни одна категория граждан. Бердчанам, перешагнувшим 70-летний и 80-летний рубеж, инвалидам и ветеранам положена компенсация.(ВИДЕО)

14.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 3 коммент.
 
Старики и инвалиды должны платить за капремонт домов в Бердске

На приеме у представителя регоператора по капремонту чаще всего задавали вопрос по получению льгот

Специалист фонда модернизации развития ЖКХ провела прием жителей по вопросам капремонта в мэрии Бердска.

По словам специалиста абонентского отдела регионального оператора Татьяны Молодцовой, один из самых часто задаваемых вопросов бердчан был связан с получением льгот. Пожилые люди получают информацию и не совсем верно ее понимают. Они думают, что их освобождают от уплаты, а на самом деле закон несет в себе предоставление компенсации.

Автор видео Галина Панчева

Федеральным законом предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капремонт собственником жилья, достигшим 70 и 80 лет, инвалидам первой и второй группы и ветеранам труда. Освобождения от уплаты за капремонт нет ни для одной категории граждан, есть только предоставление компенсации, отметила Татьяна Молодцова.

Для компенсации расходов на уплату взноса на капремонт необходимо обратиться в отдел пособий и социальных выплат.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А почему покойники до сих пор ничего не платят и БОМЖи тоже?
    Хотите страну по миру пустить голую и босую? :-D

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  2. Наташа N.

    А-а, где находится этот отдел?!

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  3. Аноним

    Можно поподробнее про отдел и документы. Читала, что есть города, где автоматом льгота, если человек один прописан и 80 лет.

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