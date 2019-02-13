Сегодня строительство домов под ключ — очень востребованная услуга специализированный строительных компаний. И это вполне объяснимо, ведь самостоятельно возводя дом можно затратить, не только много времени и сил, но и понести неоправданные затраты. Если обратится в специализированную компанию, то все, что нужно будет для строительства дома, так это согласовать с исполнителем подходящий проект. Все остальные заботы и проблемы будет решать исполнитель. При этом оплата будет производиться поэтапно на основании акта выполненных работ.

Основные этапы

Строительство домов «под ключ» всегда начинается с этапа проектирования. При разработке документации, которая будет соответствовать всем существующим требованиям и стандартам, обязательно учитываются все пожелания заказчика.

На базе готового проекта начинается проведение строительных работ, которые разбиваются на отдельные этапы. Вначале проводится подготовка строительной площадки. Для гарантии безопасности возводится ограждение и при необходимости прокладываются временные коммуникации, а также организуется подъезд для техники.

Ответственным этапом является обустройство фундамента. Его вид выбирается в зависимости от сложности проекта дома. Обязательно учитывается общий вес строительной конструкции. Сегодня растет популярность каркасных домов, для которых обустраивается экономичный, простой фундамент. Наиболее дорогостоящим является основание для кирпичных домов.

На готовом фундаменте начинается возведение коробки здания. При этом формируются все внутренние несущие стены двери, оконные проемы и устанавливаются перекрытия. Затем устанавливаются кровля двери и окна.

Внешние и внутренние отделочные работы проводятся после усадки дома. Этот период разный для различных видов зданий. Всего лишь 0,5 месяцев нужно выдержать, если дом строился по каркасной технологии. Для других видов загородных домов срок усадки составляет не менее полгода.

Сегодня строительство загородных домов «под ключ» предусматривает использование инновационных технологий и высококачественных материалов. Это гарантирует возможность длительной эксплуатации зданий, без потери технических характеристик.