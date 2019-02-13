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Медведев пообещал мощную «гравитацию» экономике России

Ключевую роль в ускорении экономики, по его мнению, будут играть 12 нацпроектов, стоимость которых «колоссальная» — 25,7 трлн рублей.

13.02.2019 Фото: кремлин.ру 17 коммент.
 
Медведев пообещал мощную «гравитацию» экономике России

Дмитрий Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о будущем российской экономики. Свой прогноз он изложил в колонке для РИА «Новости».

По мнению главы правительства, через шесть лет у нее будет мощная «гравитация».

«Сможет притягивать лучшие умы и идеи — как внутри страны, так и из-за рубежа», — отметил Медведев.

Он пояснил, что ключевую роль в ускорении экономики, по его мнению, будет играть реализация 12 нацпроектов, стоимость реализации которых (25,7 трлн рублей) такая же «колоссальная», как и из значение для будущего страны.


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(17) Комментариев

  1. Аноним

    Медведев пообещал мощную «гравитацию» экономике России:
    Экономику России не просто расплющит о Землю, она даже сможет пробить «дно» и уйти глубоко под мантию. :-D

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  2. Аноним

    ха…обещаю обещать…)
    вот обещания Медведева в 2008 году :
    К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов.
    А к 2020 году облегчится жизнь одиноких пенсионеров: они будут полностью обеспечены уходом за счет некоммерческих организаций. https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html
    ну как , бердчане,у вас в среднем выходит по 2700 баксов в месяц ? ))
    И Владимир Путин в феврале 2008 года заявил, что выбора нет — «придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ»
    угу…теперь эта «великая социальная держава» половине россиян не даст дожить до пенсии …
    продолжаем обещать ) :-!

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  3. Наташа N.

    Ну вот очередная национальная афера, будут работать в поте лица, по освоению бюджетных средств в свои карманы…

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  4. Новый мэр

    Несостоявшийся химик,опять формулы изобретает :-D

    Thumb up 12 Thumb down 3

  5. Аноним

    Сборище умалишенных существ далеких от реалий российских

    Thumb up 11 Thumb down 4

  6. Вовочка

    Капец стране! Одного такого «ускорения» Советский Союз уже не пережил.

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    • Гость

      СССР развалила прогнившая и заворовавшаяся элита! За нобелевку и потусоваться в международных кулисах!
      Тем временем пиндосы пробивают «дно» госдолга — более $22трлн.!
      » А вот, пока нас тут «рвали в клочья», у США трусы расползаются же:
      — 7 миллионов американцев пропустили положенный платеж по автокредиту на срок 90 дней и более. Количество проблемных автокредитов сейчас превосходит более чем на миллион предыдущий антирекорд, имевший место на пике первой волны суперкризиса 2008-2011.
      — «Похоже, что не все американцы преуспевают даже на хорошем состоянии рынка труда», — комментируют аналитики ФРС.
      — Но самый быстрый путь на дно это не автокредит, это — болезнь. Каждый год финансы 530 тысяч семей США превращаются в руины из-за кипы медицинских счетов.
      — 66.5% персональных банкротств США связаны с медицинскими счетами.» 8)

      Thumb up 3 Thumb down 8

      • Аноним

        Вы госдолг США видели? Вы что, хотите, как на Украине. Кремлебот, вы работаете по устаревшей методичке )

        Thumb up 9 Thumb down 3

        • Аноним

          НВР — Видите: Уже притянули. :-D

          Thumb up 1 Thumb down 0

        • Поросёнок Пётр

          Кстати, госдолг США достиг очередного максимума и проклятая Америка в которой так сильно страдает народ, скоро рухнет ;)

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          • Аноним

            Поможем американскому народу — уроним доллар — поднимем рубль — отомстим за предательство Горбачева — вдарим всей мощью по Йеллоустонскому вулкану. :-D

            Thumb up 5 Thumb down 0

            • Поросёнок Пётр

              Совершенно верно! И вот тогда Россия встанет с колен! Нам бы ещё Мадуро помочь.

              Thumb up 1 Thumb down 3

              • Аноним

                Продолжение мультика про российские гиперзвуковые ядерные.
                Краткий, но углубленный курс Венесуэльского языка прошло все военное руководство РФ совместно с подчиненными.
                … Из жерла на антиядерном батискафе начали выпрыгивать Шойгу, поражая противника отборным венесуэльским матом без акцента…

                Thumb up 2 Thumb down 1

            • Гость

              И по атлантическому донному разлому добавим! :-D :-D :-D

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  7. Поросёнок Пётр

    К сожалению, цензура не пропустит слова, которые хотелось бы написать по этому поводу.

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  8. Аноним

    Ещё сильнее в землю тянуть будет? :-D :-D

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