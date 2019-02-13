Медведев пообещал мощную «гравитацию» экономике России:

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о будущем российской экономики. Свой прогноз он изложил в колонке для РИА «Новости».

По мнению главы правительства, через шесть лет у нее будет мощная «гравитация».

«Сможет притягивать лучшие умы и идеи — как внутри страны, так и из-за рубежа», — отметил Медведев.

Он пояснил, что ключевую роль в ускорении экономики, по его мнению, будет играть реализация 12 нацпроектов, стоимость реализации которых (25,7 трлн рублей) такая же «колоссальная», как и из значение для будущего страны.