Обязать родителей содержать детей-студентов хочет Минюст
Опасное предприятие по производству батарей закрыли в Бердске
7 млн рублей не досчитались ревизоры в бюджете Бердска
Инструкция: Как не платить по чужим долгам за ЖКХ
Застрял в сугробе возле дач в мороз автомобилист в Бердске
Письмо Путину: ученые нашли противоречия в проекте «Академгородок 2.0»
7 ДТП за 2 дня в Бердске: пострадали 12 автомобилей и 1 человек
Землю без торгов отдадут под инвестиционные проекты в Бердске
Минтранс ужесточает санкции за остановку на обочине
Под сокращение попали 32 работника компании «Мастер и К» в Бердске
Медведев пообещал мощную «гравитацию» экономике России:
Экономику России не просто расплющит о Землю, она даже сможет пробить «дно» и уйти глубоко под мантию.
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до глюков дошло
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ха…обещаю обещать…)
вот обещания Медведева в 2008 году :
К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов.
А к 2020 году облегчится жизнь одиноких пенсионеров: они будут полностью обеспечены уходом за счет некоммерческих организаций. https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html
ну как , бердчане,у вас в среднем выходит по 2700 баксов в месяц ? ))
И Владимир Путин в феврале 2008 года заявил, что выбора нет — «придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ»
угу…теперь эта «великая социальная держава» половине россиян не даст дожить до пенсии …
продолжаем обещать )
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Ну вот очередная национальная афера, будут работать в поте лица, по освоению бюджетных средств в свои карманы…
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Несостоявшийся химик,опять формулы изобретает
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Сборище умалишенных существ далеких от реалий российских
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Капец стране! Одного такого «ускорения» Советский Союз уже не пережил.
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СССР развалила прогнившая и заворовавшаяся элита! За нобелевку и потусоваться в международных кулисах!
Тем временем пиндосы пробивают «дно» госдолга — более $22трлн.!
» А вот, пока нас тут «рвали в клочья», у США трусы расползаются же:
— 7 миллионов американцев пропустили положенный платеж по автокредиту на срок 90 дней и более. Количество проблемных автокредитов сейчас превосходит более чем на миллион предыдущий антирекорд, имевший место на пике первой волны суперкризиса 2008-2011.
— «Похоже, что не все американцы преуспевают даже на хорошем состоянии рынка труда», — комментируют аналитики ФРС.
— Но самый быстрый путь на дно это не автокредит, это — болезнь. Каждый год финансы 530 тысяч семей США превращаются в руины из-за кипы медицинских счетов.
— 66.5% персональных банкротств США связаны с медицинскими счетами.»
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Вы госдолг США видели? Вы что, хотите, как на Украине. Кремлебот, вы работаете по устаревшей методичке )
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НВР — Видите: Уже притянули.
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Кстати, госдолг США достиг очередного максимума и проклятая Америка в которой так сильно страдает народ, скоро рухнет
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Поможем американскому народу — уроним доллар — поднимем рубль — отомстим за предательство Горбачева — вдарим всей мощью по Йеллоустонскому вулкану.
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Совершенно верно! И вот тогда Россия встанет с колен! Нам бы ещё Мадуро помочь.
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Продолжение мультика про российские гиперзвуковые ядерные.
Краткий, но углубленный курс Венесуэльского языка прошло все военное руководство РФ совместно с подчиненными.
… Из жерла на антиядерном батискафе начали выпрыгивать Шойгу, поражая противника отборным венесуэльским матом без акцента…
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И по атлантическому донному разлому добавим!
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К сожалению, цензура не пропустит слова, которые хотелось бы написать по этому поводу.
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Ещё сильнее в землю тянуть будет?
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