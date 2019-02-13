Землю без торгов отдадут под инвестиционные проекты в Бердске

В условиях ограниченности собственных финансовых средств, требующихся для реализации социально-экономического развития Бердска, необходимо привлекать дополнительные финансы. Основным направлением повышения инвестиционной привлекательности города является развитие системы стимулирования и содействия инвестиционной деятельности на уровне региона, отметила на круглом столе по инвестиционному развитию Бердска вице-мэр по экономике Жанна Шурова.

О новых мерах поддержки инвесторов рассказал замминистра экономразвития Новосибирской области Лев Решетников.

Меры господдержки минэконоразвития касаются как небольших проектов в несколько миллионов рублей, так и крупных — в несколько десятков миллиардов рублей, подчеркнул Решетников.

— Последние четыре года Новосибирская область значительно улучшает инвестиционный климат. И здесь работа не только органов государственной власти, но и органов местного самоуправления. Меры господдержки представлены в большом количестве программ. Есть программы поддержки промышленности, сельского хозяйства, индустриализации. Но я сделаю особый акцент на программе стимулирования инвестиционной деятельности. Господдержка инвестиционной деятельности в Новосибирской области предоставляется в соответствии с перспективными направлениями, и мы их делим на отраслевые, пищевая и перерабатывающая промышленность и в целом производственная отрасль, и инфраструктурные. В прошлом году мы добавили новые направления. Объекты для цифровой экономики, в том числе туристическая инфраструктура, и производство товаров народного потребления. Это те приоритетные отрасли, которые Новосибирская область поддерживает. Мы не поддерживаем строительство торговых центров. У нас идет акцент на общественную инфраструктуру: социальные объекты, спорт, здравоохранение и производственные помещения, — рассказала Лев Николаевич.

Программа индустриализации — это для проектов высокотехнологичных и инновационных, которые можно, по словам Решетникова, вытащить на федеральный уровень, чтобы решить серьезные проблемы, в том числе по рынку или административного характера на федеральном уровне.

Меры господдержки

Есть налоговые льготы по налогу на прибыль, на имущество, различные субсидии на компенсацию процентной ставки, на лизинг, на покупку оборудования.

Господдержка предоставляется до 25% от капитальных затрат сроком на 7 лет, но не более срока окупаемости проекта.

В минэкономразвития подается заявка в специальную комиссию. Основной элемент этой заявки — простой бизнес-план.

Каждый год 20-30 проектов, а в прошлом году году их было 40, получают государственную поддержку. Ежегодно из областного бюджета выделяется более 1 млрд рублей: 850 млн рублей — это налоговые льготы, 200 млн и более — это субсидии. Все это абсолютно реально и доступно для бизнеса, заверил Решетников.

— Вперед выходят направления пищевой и перерабатывающей промышленности. За последние годы они забрали пальму первенства у строительной отрасли, — отметил замминистра.

Земля без торгов

По словам Решетникова, одна из самых интересных новелл — возможность предоставления земельных участков без торгов.

— С 2017 года мы начали эту практику применять. Два года ее обкатывали. Уже 14 инвесторов получили землю. Можно прийти, если вы видите, что есть муниципальная земля или областная, и попросить ее под инвестиционный проект, под объект социальный или объект ЖКХ без торгов. Это достаточно упрощает получение земли, исключает различные аукционы и конкурсы, — объяснил Лев Николаевич.

Сколько стоит для Бердска?

Для Бердска проект должен стоить не менее 250 млн рублей, если это какое-то промышленное производство, и не менее 20 млн рублей, если это социальный объект или объект ЖКХ.

В 2018 году был принят порядок инвестиционного фонда Новосибирской области. Это фонд, созданный специально для муниципальных образований. Для районных и городских округов, которые могут предоставить свои проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) на конкурс.

Автор видео Галина Панчева



— Если у вас есть инвестор ГЧП проекта, вы можете прийти в область и просить софинансирования до 45% из областного бюджета, не менее 50% должен инвестировать инвестор и муниципалитет должен внести не менее 5% своих средств. Вот такой механизм будем запускать в этом году. Скоро во все муниципальные образования уйдет запрос, по предложениям будем формировать первый пункт проектов. Так что в Бердске есть хорошая возможность свои проекты заявить. Именно инфраструктурные. Потому что ГЧП — это возможность. У нас советское наследие увядает, денег на такое количество потребностей нет. Надо пытаться пользоваться инструментами ГЧП, — подчеркнул замминистра.