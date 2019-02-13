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Опасное предприятие по производству батарей закрыли в Бердске

Суд приостановил деятельность ООО на 90 дней. Вероятность разрушения здания и технических устройств литейного участка высока и может причинить вред людям и окружающей среде.

13.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.
 
Опасное предприятие по производству батарей закрыли в Бердске

Судебные приставы Бердск наложили запретительные пломбы

Судебные приставы приостановили деятельность промышленного предприятия в Бердске, которое производит радиаторы отопление, из-за опасности для людей и экологии. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Сибирское управление Ростехнадзора в январе 2019 года проводило плановую проверку юридического лица.

-Во время проверки на предприятии выявили ряд нарушений промышленной безопасности: отсутствует заключение экспертизы промышленной безопасности на здание литейного участка; на объекте эксплуатируются не проверенные контрольно-измерительные приборы; неисправна звуковая сигнализация, используемая во всех проходах в опасную зону, — уточнили в ведомстве.

Эти нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей, считают эксперты. Вероятность разрушения здания и технических устройств литейного участка за время эксплуатации возрастает и может привести к их разрушению с причинением вреда, как людям, так и окружающей среде.

Бердский городской суд постановил: признать ООО виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, и приостановить деятельность предприятия на 90 суток. Судебный пристав оперативно выехал по адресу и наложил запретные пломбы.


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(8) Комментариев

  1. Иван

    Со свалки опять началась вонища на город идти, наверно горит опять , тут ничего страшного, они заплатили — лицензию купили, не опасно, а это маленькое предприятие не заплатило — его закрыли %)

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  2. Эрвин

    на устранение нарушений хватит и 7-10 дней. а вот приостановление на 90 приведет к закрытию предприятия. Видимо не занесли или кому-то понравился бизнес. Других версий нет, а особенно в заботу Ростехнадзора о людях ну совсем не верится.

    Thumb up 31 Thumb down 1

  3. Аноним

    Где находится предприятие? Название ооо? Это под грифом секретности? Новость ни о чем. Одна бабушка сказала

    Thumb up 16 Thumb down 1

  4. Анна

    Видимо предприятие засекречено, раз так мало информации

    Thumb up 8 Thumb down 0

  5. Аноним

    Путин: — Нельзя кошмарить бизнес.
    Роскомнадзор: — Мы и так 60 лет ждали, пока у населения Бердска волосы начнут выпадать.

    Thumb up 1 Thumb down 1

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