Опасное предприятие по производству батарей закрыли в Бердске

Судебные приставы приостановили деятельность промышленного предприятия в Бердске, которое производит радиаторы отопление, из-за опасности для людей и экологии. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Сибирское управление Ростехнадзора в январе 2019 года проводило плановую проверку юридического лица.

-Во время проверки на предприятии выявили ряд нарушений промышленной безопасности: отсутствует заключение экспертизы промышленной безопасности на здание литейного участка; на объекте эксплуатируются не проверенные контрольно-измерительные приборы; неисправна звуковая сигнализация, используемая во всех проходах в опасную зону, — уточнили в ведомстве.

Эти нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей, считают эксперты. Вероятность разрушения здания и технических устройств литейного участка за время эксплуатации возрастает и может привести к их разрушению с причинением вреда, как людям, так и окружающей среде.

Бердский городской суд постановил: признать ООО виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, и приостановить деятельность предприятия на 90 суток. Судебный пристав оперативно выехал по адресу и наложил запретные пломбы.