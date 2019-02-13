Опасное предприятие по производству батарей закрыли в Бердске

Судебные приставы приостановили деятельность промышленного предприятия в Бердске, которое производит радиаторы отопление, из-за опасности для людей и экологии. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Сибирское управление Ростехнадзора в январе 2019 года проводило плановую проверку юридического лица.
-Во время проверки на предприятии выявили ряд нарушений промышленной безопасности: отсутствует заключение экспертизы промышленной безопасности на здание литейного участка; на объекте эксплуатируются не проверенные контрольно-измерительные приборы; неисправна звуковая сигнализация, используемая во всех проходах в опасную зону, — уточнили в ведомстве.
Эти нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей, считают эксперты. Вероятность разрушения здания и технических устройств литейного участка за время эксплуатации возрастает и может привести к их разрушению с причинением вреда, как людям, так и окружающей среде.
Бердский городской суд постановил: признать ООО виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, и приостановить деятельность предприятия на 90 суток. Судебный пристав оперативно выехал по адресу и наложил запретные пломбы.
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Со свалки опять началась вонища на город идти, наверно горит опять , тут ничего страшного, они заплатили — лицензию купили, не опасно, а это маленькое предприятие не заплатило — его закрыли
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на устранение нарушений хватит и 7-10 дней. а вот приостановление на 90 приведет к закрытию предприятия. Видимо не занесли или кому-то понравился бизнес. Других версий нет, а особенно в заботу Ростехнадзора о людях ну совсем не верится.
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Где находится предприятие? Название ооо? Это под грифом секретности? Новость ни о чем. Одна бабушка сказала
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Рядом с свалкой. Все его знают кроме вас.
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а это просто курьер
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Видимо предприятие засекречено, раз так мало информации
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Пока наверно ждут, пока кто то кому то что то занесет в розовом пакетике.
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Путин: — Нельзя кошмарить бизнес.
Роскомнадзор: — Мы и так 60 лет ждали, пока у населения Бердска волосы начнут выпадать.
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