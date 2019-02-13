Семинары-тренинги от «Локсит» и «В.Консалт»

Семинар 19 февраля 2019 года

Время проведения: с 10-00 до 12-00

Практикум по заполнению

новой справки 2-НДФЛ

Практикум проводит Посаженникова Татьяна Борисовна – доцент кафедры «Учета и банковского дела» НГТУ, аттесто-ванный аудитор, директор аудиторской фирмы ООО «Бизнес-Аудит», профессио-нальный бухгалтер и преподаватель ИПБ России, имеющий диплом АССА по МСФО (ДипИФР-Рус).

В программе практикума:

1. Форма для представления в ИФНС: особенности заполнения ключевых разделов.

2. Справка о доходах и суммах налога физического лица: кому и когда выдаем, нюансы заполнения.

Стоимость участия для клиентов компаний «Локсит» и «В.Консалт» – 1 000 рублей с НДС.

Для несопровождаемых клиентов – 2 000 рублей с НДС.

Практикум проводится в Учебном Центре компании «Локсит»: Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516

Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e—mail: profedu@loksit.ru

Семинар 21 февраля 2019 года

Время проведения: с 13-00 до 18-00

Юридические практики в договорных отношениях:

комплексный анализ за 2018 год и перспективы 2019 года

Семинар проводят:

Зиновьев Константин Сергеевич – управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов». Автор курса «Правовое регулирование рынка ценных бумаг». Доцент СибУПК. Опыт ведения дел в Арбитражных судах с 1995 года;

Русецкая Ольга Викторовна – практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, соучредитель юридической компании, преподаватель НГУ.

В программе семинара:

1. Новый взгляд на понятие сделок и обязательств.

2. Введение в активное использование условных сделок.

3. Сроки в сделках – обновлённые правила.

4. Недействительность сделок. Была ли ведена презумпция оспоримости? Отдельные виды недействительности.

5. Добросовестности в гражданском праве.

6. Свобода договора и основания его ограничения. Модели ограничения договорной свободы. Смешанные и непоименованные договоры.

И другое.

Стоимость участия для клиентов компаний «Локсит» и «В.Консалт» – 2 900 рублей с НДС.

Для несопровождаемых клиентов – 3 900 рублей с НДС.

Семинар проводится в Учебном Центре компании «Локсит»: Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516

Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e—mail: profedu@loksit.ru

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

12 февраля

Время проведения: с 10-00 до 13-00

26 февраля

Время проведения: с 10-00 до 13-00

15 февраля

Время проведения: с 10-00 до 12-00

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Судебные, досудебные и внесудебные способы решения индивидуальных трудовых споров

Семинар-тренинг проводит Курганова Мария Викторовна –

эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт».

В программе семинара-тренинга:

1. Понятие индивидуального трудового спора (ТС). Тренд 2019 года: перевод работников в статус самозанятых.

2. Актуальность применения альтернативного разрешения ТС в трудовых отношениях.

3. Понятие и особенности альтернативного разрешения индивидуальных ТС.

4. Общая характеристика досудебных и внесудебных способов разрешения индивидуальных ТС.

5. Особенности разрешения индивидуальных ТС в судебном и альтернативном порядке.

6. Разрешение индивидуальных ТС путем переговоров.

7. Разрешение индивидуальных ТС

в комиссии по ТС (КТС).

И другое.

Стоимость участия для клиентов компаний «Локсит» и «В.Консалт» – бесплатно.

Для несопровождаемых клиентов – 1 000 рублей с НДС.

Семинары-тренинги проводятся в Учебном Центре компании «Локсит»: Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 725

Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e—mail: profedu@loksit.ru

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

14 февраля

Время проведения: с 10-00 до 13-00

С ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ

21 февраля

Время проведения: с 10-00 до 13-00

С ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ

НДС, взносы, НДФЛ в годовом отчете

за 2018 год

Семинар-тренинг проводит Салахов Дмитрий Асхатович – директор ООО

«Консалтинговая компания «ГрандГриаль».

В программе практикума:

1. НДС

2. Взносы: классика

3. Взносы: экзотика

4. НДФЛ: отчетность

5. НДФЛ: остальное

6. Имущественные налоги.

Стоимость участия для клиентов компаний «Локсит» и «В.Консалт» – бесплатно.

Для несопровождаемых клиентов – 1 000 рублей с НДС.

Семинары-тренинги проводятся в Учебном Центре компании «Локсит»: Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 725

Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e—mail: profedu@loksit.ru

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