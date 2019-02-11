За январь 20 тысяч самозанятых вышли из тени

В первые недели нового налогового режима граждане активно получали новый статус.За пять недель работы нового налогового режима для самозанятых в этом качестве зарегистрировалось более 20 тыс. человек. Об этом «Известиям» рассказал глава «Опоры России» Александр Калинин. Ассоциация принимала участие в разработке новшества и имеет информацию от налоговиков по его реализации.

По словам Александра Калинина, больше половины вышедших из тени приходится на Москву. Помимо столицы в налоговом эксперименте участвуют еще три региона: Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Эксперты считают результат в 20 тыс. вышедших из тени граждан за несколько недель хорошим показателем, однако добавляют, что по сравнению с общим количеством нелегально работающих это капля в море.

«Белые» идут

Закон о налоге на профессиональный доход вступил в силу 1 января 2019 года. С этого момента вышли из тени и зарегистрировались в качестве самозанятых более 20 тыс. человек, рассказал Александр Калинин. Однако он подчеркнул, что более половины из них — жители Москвы, остальные приходятся на другие регионы, участвующие в эксперименте, — Московскую и Калужскую области, а также Татарстан. В пресс-службе ФНС не ответили на вопрос «Известий» о том, сколько граждан зарегистрировались в качестве самозанятых с начала этого года.

Александр Калинин добавил, что для дальнейшей популяризации нового налогового режима необходимо выделить 1 млрд рублей. Эти средства Минэкономразвития предлагало включить в бюджет на 2019–2021 годы, однако на этапе рассмотрения проекта казны в Госдуме поправка была отклонена.

В пресс-службе Минэкономразвития не прокомментировали «Известиям», будут ли они повторно предлагать такую меру при подготовке поправок в бюджет этого года. В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что работа по изменению бюджета 2019 года пока не началась. В министерстве подчеркнули, что выделение средств на популяризацию режима самозанятых сейчас не обсуждается и такие предложения от других ведомств не поступали.

Новый режим — не первая попытка правительства вывести граждан из тени. В 2017 году определение «самозанятый» появилось в Налоговом кодексе. За два года существования этого понятия официально в таком качестве зарегистрировались всего лишь 2 тыс. человек, говорил в декабре прошлого года первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. В 2016-м в Минтруде и Счетной палате количество граждан в тени оценивали в 15 млн человек. На момент сдачи материала в номер в этих структурах «Известиям» не предоставили более свежие данные. В пресс-службе Минтруда вопрос о том, сколько граждан в тени сейчас, переадресовали в ФНС. Представители Счетной палаты письменно не ответили на аналогичный запрос «Известий».

Два года назад легализация граждан не сработала, потому что процедура регистрации оказалась сложной. Человеку нужно было идти в ФНС, а затем покупать патент на свою работу. Его стоимость зависела от рода деятельности и в каждом регионе была разной. Однако минимальная сумма составляла примерно 20 тыс. рублей в год.

Скорость такси

По сравнению с ценой и неудобством системы патентов, со сложностями при открытии ИП, а также с дороговизной ликвидации ИП, режим самозанятого — более щадящий и простой, отметил руководитель экспертной группы Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

Динамика официальной регистрации самозанятых положительная, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Он отметил, что на такой результат по сравнению с предыдущей попыткой повлияли простые и привлекательные условия. В частности, легкость в обращении с мобильным приложением и низкие налоговые ставки — 4% и 6%. Однако всё же 20 тыс. человек в масштабах страны — это капля в море, подчеркнул эксперт.

— В начале года улучшили статистику московские таксопарки, которые не берут водителей в штат. Им выгодно оформлять их как самозанятых, потому что так можно избежать необходимости устанавливать онлайн-кассы, — рассказал Никита Исаев. — К тому же люди еще с трудом понимают, как будет осуществляться мониторинг их доходов, не будет ли претензий у налоговой к поступлениям на карту. И нет никаких гарантий, что эксперимент с самозанятыми, проводимый в четырех регионах, будет признан успешным и распространится на всю территорию России.

Для оценки эксперимента необходимо не менее полугода, считает руководитель Экспертного центра при уполномоченном при президенте по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович. Причем существует версия, что сейчас среди этих 20 тыс. зарегистрированных — часть сотрудников, которых работодатели перерегистрировали, чтобы сэкономить на взносах в фонд оплаты труда. Она добавила, что, впрочем, такая схема была выявлена довольно быстро и сразу пресечена. Сейчас новоявленному самозанятому запрещается трудиться в уволившей его организации в течение двух лет — ни на прежней, ни на другой должности. Иначе придется уплатить взносы в соцфонды и подоходный налог.

Источник: iz.ru