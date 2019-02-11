Палатки и ларьки вернут на улицы России

Минпромторг намерен вернуть на улицы российских городов палатки и ларьки.

В России в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов, сообщил «Российской газете» заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. И рассказал, как Минпромторг намерен изменить ситуацию.

Магазин приехал

Виктор Леонидович, в конце прошлого года в Госдуму был внесен разработанный Минпромторгом законопроект о нестационарной и мобильной торговле. Ведь это все уже было, но потом запретили, убрали. Разве этот формат себя не изжил?

Виктор Евтухов: Все в нашей жизни трансформируется и эволюционирует. Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами. И сделать все красиво, удобно и комфортно для потребителей.

Наши крупные торговые сети занимают 30-40 процентов рынка. Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов. Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница — важнейший формат торговли, он существует везде.

И сколько этой торговли появится в России?

Виктор Евтухов: Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это дополнительная загрузка автопрома. И дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствующая инфраструктура.

Малая нестационарная розница дает рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах. По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест.

Крупные торговые сети занимают 30-40 процентов рынка. Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов

Но покупателей придется заново приучать к палаткам и ларькам, от которых они отвыкли и пристрастились ходить в большие магазины.

Виктор Евтухов: Никто ни от чего не отвык. В регионах малые форматы сохранились, особенно в небольших населенных пунктах, где торговым сетям работать невыгодно. Но зачастую наличие палаток зависит от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета. Там, где есть нормальное отношение к торговле, нестационарные и развозные форматы развиваются. Потом может прийти другой глава и принудительно все убрать.

Именно поэтому для защиты прав предпринимателей мы и разработали законопроект, который совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли. Чтобы закрепить необходимые гарантии их деятельности.

А бизнесу такие форматы интересны?

Виктор Евтухов: Да. Например, мясокомбинаты с удовольствием, если бы были четко прописаны правила, развивали бы мобильную торговлю.

Продажа мясных изделий из автолавок или фудтраков востребована населением. Малые форматы необходимы еще и потому, что в России имеется серьезный дефицит качественных торговых площадей. Малому бизнесу приходится переводить квартиры на первых этажах жилых домов в магазинчики, ютиться в подвалах и так далее.

Рассчитываете, что в этом году ваш законопроект о нестационарной и мобильной торговле найдет поддержку у депутатов?

Виктор Евтухов: Надеемся на это. Это правильный законопроект, и мы считаем, что он действительно создаст условия для того, чтобы у нас развивалась конкуренция в торговле.

Купить и душу отвести

Вы и рынки собрались возрождать. По ним тоже отдельный законопроект готовили. В каком он состоянии?

Виктор Евтухов: Заканчивается процедура согласования, затем внесем в правительство и Госдуму.

Количество рынков у нас за последние 10 лет сократилось катастрофически — в 5-6 раз. Но людям рынки интересны. Ведь это не просто место, куда приходят за покупками. Там свой колорит. Сейчас в Москве появились рынки нового формата с большими фудкортами, куда люди приходят покушать, пообщаться, приятно провести время.

Мы считаем, что рынки — очень важный канал реализации продукции для малых сельхозтоваропроизводителей, для фермерских и личных хозяйств. И конкурент для сетевиков. Чем больше игроков на рынке, тем ниже цены.

Не сказала бы, что на наших рынках (тех, которые все-таки выжили после тотального сокращения) низкие цены.

Виктор Евтухов: На рынках разные цены, но продукты там и свежее, и зачастую качественнее, чем в супермаркетах, которые закупают большое количество полуфабрикатов или замороженной продукции.

Когда будет больше рынков, то больше будет конкуренция и среди тех, кто управляет рынками, и среди тех, кто там торгует. Рынки сегодня востребованы не только у нас, но и во всем мире. Например, в Испании 50 процентов фреша (свежих овощей, фруктов, мяса, рыбы) продается именно на рынках. И мы на рынках предлагаем разрешить торговлю сезонной продукцией от фермерских хозяйств, в том числе и из автомобилей.

А сезонную торговлю — ярмарки выходного дня — нам нужно как-то модернизировать?

Виктор Евтухов: Это вполне могут делать местные власти. Были бы желание и фантазия.

Сезонные ярмарки — очень удобный мобильный формат. Ярмарку можно развернуть на какое-то определенное время в рамках каких-то мероприятий, она может переезжать. При этом при организации ярмарки не требуются капитальные затраты.

У меня есть знакомая — владелица небольшого швейного производства в Краснодарском крае, которая говорит, что сегодня малым предприятиям легкой промышленности очень сложно найти рынки сбыта. Почему бы не делать специализированные ярмарки по продаже текстильной промышленности?

Виктор Евтухов: Правила работы сезонных ярмарок вырабатывают сами регионы и муниципальные власти.

Но я не согласен, что у нас «загибается» легкая промышленность. Напротив, в последние годы легпром демонстрирует устойчивый рост: 4-4,5 процента ежегодно.

Хотя эта сфера крайне непростая. Можно создать прекрасный продукт с отличным дизайном, но не суметь его продать. Потому что в каждом регионе абсолютно разные вкусовые потребительские предпочтения. Так же, как и в каждой стране: что хорошо в Японии или в США, могут совсем не понять и не принять в России.

Все это будет носиться

В России уже не первый год действуют меры поддержки всех социальных отраслей. В том числе и легпрома. То есть вы всем довольны? Но так же не бывает.

Виктор Евтухов: Мы действительно субсидируем лизинг тем, кто хочет приобрести производственное оборудование.

Субсидируем процентные ставки по кредитам, которые привлекаются на покупку сырья и материалов. Есть отдельная субсидия, которая действует для производителей одежды для обучающихся.

Для государственных и муниципальных нужд могут закупаться товары легпрома только отечественного производства. И это тоже мера поддержки.

Единственное, чего у нас пока не хватает, так это производства современных тканей — высококачественной синтетики. У нас нет своего хлопка, и мы, к сожалению, вынуждены его покупать за границей.

Но зато сейчас вместе с министерством сельского хозяйства минпромторг отрабатывает «дорожную карту» производства качественного льна. Чтобы ткани, из которых сегодня в России шьется как повседневная одежда, так и специализированная и спортивная, имели современные свойства, необходимые нынешним потребителям.

В России серьезный дефицит качественных торговых площадей. Малому бизнесу приходится переделывать квартиры в магазинчики, ютиться в подвалах

Иностранные бренды у нас отшиваются?

Виктор Евтухов: Да. Например, испанская «Зара» заключает контракты с российскими предприятиями на пошив одежды. Французский «Ашан» в России заказывает производство одежды под собственными торговыми марками. Иностранцам нравится качество пошива в России.

Говорят, мы неплохо продвинулись в производстве материалов для отделки салонов автомобилей.

Виктор Евтухов: Да, сегодня у нас есть свои лидеры рынка. Например, предприятие по производству кожи. Его высокотехнологичная продукция отвечает всем мировым стандартам качества, а по некоторым параметрам превосходит импортные аналоги. Продукция компании уже используется для оборудования салонов таких автомобилей, как «УАЗ Патриот», «Шевроле Нива», планируется обтягивать отечественной кожей салоны автомобилей, выпускаемых концерном «Рено-Ниссан» и «Автовазом». Кстати, и салоны представительских машин проекта «Кортеж» обтянуты российской продукцией.

Но и другие игроки рынка не сидят сложа руки.

Например, у одной фабрики нетканых материалов есть разработки по созданию нового шумопоглощающего материала SoundTek для автомобильной промышленности, который сочетает в себе натуральные и синтетические волокна.

Такой материал может использоваться для звукоизоляции капота, труб, приборных панелей. Он не требует укрепления, усиления, защиты от разволокнения, раздувания, распыления волокон нагнетаемым приточным воздухом, не впитывает влагу, не образует грибок и плесень. Гарантированный срок службы такого материала — порядка 30 лет без потери шумоизоляционных свойств.

Другой материал — KeepTek — уже используется в автомобильной промышленности, снижая шум от дороги, от двигателя, от трансмиссии и подвески как в самостоятельном виде, например для изоляции багажника, так и в форме деталей (ими изолируется моторный отсек, капот изнутри). Производится в России и кордная ткань с прорезиненными компонентами для каркасов шин автомобилей.

Источник: РГ