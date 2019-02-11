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Трампа обвинили в безделье на работе

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Трампа обвинили в безделье на работе

СМИ: 60% времени Трамп проводит неэффективно — смотрит телевизор и читает в резиденции. Президент США это опроверг.

11.02.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Трампа обвинили в безделье на работе

Трамп не бездельник

Axios разместил график президента, из которого следовало: 60% времени Трамп проводит неэффективно — смотрит телевизор и читает в резиденции. Сам глава государства эти данные отверг. Большую часть дня он работает, заверил политик.
Президент США Дональд Трамп заявил, что публикацию в СМИ его рабочего графика стоило бы воспринять с позитивной точки зрения, а не с негативной. Большую часть времени, по его словам, он «обычно работает, а не отдыхает». Такую точку зрения американский лидер высказал на своей странице в Twitter.

Неделю назад издание Axios со ссылкой на источник в Белом доме разместило на своем сайте президентский распорядок дня. Согласно ему, 60% рабочего графика Трампа последние три месяца было посвящено так называемому «исполнительному времени» (executive time), что означает работу с документами или время, проведенное неэффективно. Источники Axios поясняют, эти часы президент не проводил в Овальном кабинете Белого дома, как это заявлено в расписании. Вместо этого, по их данным, американский лидер находится в своей резиденции, смотрел телевизор, читал газеты, звонил помощникам, членам конгресса, чиновникам из своей администрации и друзьям, реагируя на то, что он успел посмотреть или прочитать.

«СМИ смогли получить мой график работы, что сделать было очень легко», — ответил на это Трамп. Однако к подобной публикации, по его мнению, нужно было отнестить «позитивно, а не негативно».​ «Когда [в распорядке дня] используется термин «executive time», я обычно работаю, а не отдыхаю», — заверил политик, добавив, что «на самом деле, вероятно, работает больше, чем любые» его предшественники.


«Дело в том, что когда я занял пост президента, в нашей стране был беспорядок. Истощенные военные, бесконечные войны, потенциальная война с Северной Кореей, < …> высокие налоги, граница, проблемы с иммиграцией, здравоохранением и многое другое», — отметил Трамп, подчеркнув, что у него «просто не было выбора, кроме как очень много работать».

Главой государства Трамп стал в январе 2017 года. О своей работе президентом он прежде отозвался как об убыточной. За время президентства Трамп, по его словам, ​«потерял огромные суммы денег».

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    НВР: Конечно бездельник, в твитере в своём с просонья до сна)

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