Трампа обвинили в безделье на работе

Axios разместил график президента, из которого следовало: 60% времени Трамп проводит неэффективно — смотрит телевизор и читает в резиденции. Сам глава государства эти данные отверг. Большую часть дня он работает, заверил политик.

Президент США Дональд Трамп заявил, что публикацию в СМИ его рабочего графика стоило бы воспринять с позитивной точки зрения, а не с негативной. Большую часть времени, по его словам, он «обычно работает, а не отдыхает». Такую точку зрения американский лидер высказал на своей странице в Twitter.

Неделю назад издание Axios со ссылкой на источник в Белом доме разместило на своем сайте президентский распорядок дня. Согласно ему, 60% рабочего графика Трампа последние три месяца было посвящено так называемому «исполнительному времени» (executive time), что означает работу с документами или время, проведенное неэффективно. Источники Axios поясняют, эти часы президент не проводил в Овальном кабинете Белого дома, как это заявлено в расписании. Вместо этого, по их данным, американский лидер находится в своей резиденции, смотрел телевизор, читал газеты, звонил помощникам, членам конгресса, чиновникам из своей администрации и друзьям, реагируя на то, что он успел посмотреть или прочитать.

«СМИ смогли получить мой график работы, что сделать было очень легко», — ответил на это Трамп. Однако к подобной публикации, по его мнению, нужно было отнестить «позитивно, а не негативно».​ «Когда [в распорядке дня] используется термин «executive time», я обычно работаю, а не отдыхаю», — заверил политик, добавив, что «на самом деле, вероятно, работает больше, чем любые» его предшественники.

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President…..

