Епископа украинской церкви выгнали из монастыря в Афоне

Архимандрит Евлогий (Иванов), настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, в субботу не пустил епископа новой украинской церкви Павла Юристого в русский монастырь на Святой горе.

Как сообщили «Интерфаксу» источники в Русской православной церкви, настоятель закрыл монастырские ворота перед представителями новой церкви Украины и не позволил им войти в храм и приложиться к мощам, пояснив, что в этой обители их не признают.

Накануне епископ Павел был принят в другом афонском монастыре — Пантократор, где насельники совершили с ним литургию и всенощную. Это были первые богослужения, совершенные афонскими монахами вместе с представителями церкви, недавно созданной на Украине в основном из представителей неканонических религиозных организаций.

Между тем, как неоднократно отмечали в этой связи высокие представители Московского патриархата, ссылаясь на православное вероучение, тот, кто сослужит с раскольниками, сам впадает в раскол.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя учредили независимую от Московского патриархата церковь, объединившую представителей неканонических церковных структур.

6 января 2019 года Константинопольский патриарх вручил главе новой церкви томос об автокефалии.

На сегодня ни одна из поместных православных церквей, кроме Константинопольской, эту церковь не признала и не прислала делегацию на интронизацию ее главы.