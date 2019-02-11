Детский лагерь построят в Бердске

Палатки и ларьки вернут на улицы России
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
169 млрд рублей долгов взыскали приставы за год в Новосибирской области
«Академгородок 2.0»: Травников назвал новые возможности для Бердска
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Рогозин о падении ракет: Техника — это все-таки техника
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Трампа обвинили в безделье на работе
Это где Авангард ?
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Улыбнитесь, ПИЛОРАМЫ мы у случая прекрасного в гостях
Это наша судьба, жить не можем иначе!
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