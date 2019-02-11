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Детский лагерь построят в Бердске

Для этого объединят три муниципальных участка, на двух из которых сейчас находятся тренировочные базы спортшкол.

11.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Детский лагерь построят в Бердске

Оздоровительный детский комплекс планируют построить в лесной зоне Бердска

В рамках совета по инвестиционной деятельности в горадминистрации ведется работа по некоторым объектам в Бердске.

Как рассказала начальник отдела по управлению муниципальном имуществом Наталья Марусина, на двух земельных участках по ул. Зеленая роща расположены две спортивно-тренировочные базы муниципальных спортивных школ. Оба земельных участка находятся в муниципальной собственности и предоставлены в бессрочное пользование муниципальному учреждению. Между двумя обозначенными находится и третий земельный участок.

— Для развития данной территории в качестве единого кластера прорабатывается вопрос объединения этих трех территорий с последующим строительством оздоровительного комплекса для детей, — отметила Наталья Марусина.


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Это где Авангард ?

    Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Аноним

    Улыбнитесь, ПИЛОРАМЫ мы у случая прекрасного в гостях
    Это наша судьба, жить не можем иначе!

    Thumb up 2 Thumb down 0

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