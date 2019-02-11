Детский лагерь построят в Бердске

В рамках совета по инвестиционной деятельности в горадминистрации ведется работа по некоторым объектам в Бердске.

Как рассказала начальник отдела по управлению муниципальном имуществом Наталья Марусина, на двух земельных участках по ул. Зеленая роща расположены две спортивно-тренировочные базы муниципальных спортивных школ. Оба земельных участка находятся в муниципальной собственности и предоставлены в бессрочное пользование муниципальному учреждению. Между двумя обозначенными находится и третий земельный участок.

— Для развития данной территории в качестве единого кластера прорабатывается вопрос объединения этих трех территорий с последующим строительством оздоровительного комплекса для детей, — отметила Наталья Марусина.