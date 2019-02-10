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СМИ: Американских школьников кормят российским минтаем

CNN связал политику Трампа с российской рыбой. По данным телекомпании, российский минтай занимал долю в около $200 млн на внутреннем рынке США.

10.02.2019 Фото: pixabay.com 3 коммент.
 
СМИ: Американских школьников кормят российским минтаем

Рыбные палочки едят на завтрак американские школьники

Администрация президента Дональда Трампа, сама того не желая, упрочила конкурентные преимущества вылавливаемого в водах России минтая, который перерабатывается в Китае и экспортируется в США в виде имитации крабового мяса и рыбных палочек. Эти полуфабрикаты составляют основу завтраков в американских школах, сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее данным, российский минтай, промысел которого ведется в Беринговом, Охотском и Баренцевом морях, дешевле американского и поэтому занимал долю в около $200 млн на внутреннем рынке мороженого минтая в США. К 2017 году почти половина рыбных палочек, подававшихся в американских школьных столовых, была изготовлена из переработанной в Китае российской рыбы семейства тресковых. Эти сведения телекомпании представило объединение 14 американских компаний «Производители настоящего минтая с Аляски» (Genuine Alaska Pollock Producers).

Они и промысловики этого штата надеялись, что администрация Трампа за счет пошлин на импорт тысяч наименований продукции из Китая поправит положение. Однако торговая война Вашингтона с Китаем в данном случае привела к обратному результату. Как пояснила телекомпания, многочисленные обращения в ведомство представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера привели к тому, что он исключил российский минтай из списка товаров, облагаемых повышенными пошлинами. При этом ответные меры Пекина вынуждают теперь американских рыбаков платить дополнительно 25% за поставки данного сорта рыбы в Китай.

В 2016-2017 годы объем продаж выловленного у берегов Аляски минтая в КНР почти удвоился, сообщил телекомпании представитель Genuine Alaska Pollock Producers Пэт Шанахан. «Теперь ответные меры Китая практически закрыли китайский рынок для минтая с Аляски», — констатировал он. Как поясняет CNN, из-за номенклатуры и сложной системы кодифицирования российский минтай продавался в США под маркой аляскинского, это положение сумели изменить только путем принятия закона в Конгрессе США в 2015 году. Однако в коде тарифов и товаров ведомства представителя США на торговых переговорах все осталось по-прежнему, передает ТАСС.

В июне прошлого года Белый дом ввел тарифы на импорт продукции из КНР объемом $50 млрд. Поводом для этого стало обвинение Пекина в «краже американской интеллектуальной собственности и технологий» и в «осуществлении несправедливой торговой практики». Китай с 6 июля 2018 года ввел ответные повышенные тарифы в размере 25% на товары из США общей стоимостью $34 млрд, главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты.


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(3) Комментариев

  1. Вадим

    Я бы добавил к заголовку:
    Падающих в голодный обморок американских школьников кормят российским минтаем :-D

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  2. Новый мэр

    Вот интересно знать, кто ловил и кто продавал?! А то минтай то может и наш,но ловили китайцы,они и продали.

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  3. Аноним

    Вкусная,доступная,полезная рыба…Наверное за ленд лиз рассчитываемся…

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