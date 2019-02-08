Вынес из огня на руках парализованного деда 10-классник из Искитима

Пожар в частном секторе Искитим произошел в один из морозных февральских дней. 15-летний подросток Никита Завалишин смог самостоятельно вынести из горящего дома своего парализованного дедушку. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
«Я не считаю это таким уж великим поступком. Мне кажется, что любой человек так поступил бы на моем месте», – скромно говорит сам Никита.
Возгорание возникло в отдельно стоящем строении, где находился инвалид. В это время в доме поблизости были его сноха и внук. Женщина не сразу сообразила, что необходимо предпринять. А подросток напротив быстро бросился на помощь деду. Никита смог вынести пожилого родственника из горящего помещения и донести его до дома. После этого парень вызвал пожарную охрану.
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 15.17, через шесть минут пожарные были на месте вызова и оперативно в течение четырех минут ликвидировали открытое горение, еще сорок минут потребовалось огнеборцам на полную ликвидацию возгорания. В результате пожара огнем была уничтожена крыша строения, повреждены стены, перекрытия и домашние вещи на площади 20 квадратных метров.
В удовлетворительном состоянии медики доставили инвалида в лечебное учреждение. Его жизнь была спасена благодаря грамотным и быстрым действиям Никиты Завалишина – ученика 10 класса Искитимской школы №1.
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Молодец парнишка.Действительно так бы поступил каждый порядочный человек.
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