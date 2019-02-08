США обвинили Россию в начале гонки вооружений

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что в мире началась гонка вооружений из-за действий России, которая якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Россия начала гонку вооружений. Она началась восемь лет назад, когда она [Россия] нарушила ДРСМД», — сказала Томпсон в эфире PBS.

По ее словам, Соединенные Штаты соблюдают все договоры по контролю над вооружениями и не пытаются втянуть другие страны в гонку вооружений. Томпсон добавила, что Вашингтон не может допустить нарушения ДРСМД, так как неполное соблюдение этого договора «подорвет эффективность всего контроля над вооружениями».

Президент США Дональд Трамп объявил о планах выйти из ДРСМД 20 октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. 23 января Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, отметив, что дальность полета ракеты во время испытаний не превысила 476 км, тогда как в договоре говорится о 500 км.

Россия при этом неоднократно обращала внимание на то, что пусковые установки ПРО США на территории Румынии и Польши нарушают пункты договора.

2 февраля Вашингтон направил официальную ноту о приостановлении участия в ДРСМД всем сторонам соглашения, однако США оставили за собой право вернуться к выполнению документа в течение полугода.

Источник: iz.ru