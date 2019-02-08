Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале

Президент России Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному собранию в феврале. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом подготовки обращения главы государства. «Послание будет уже в этом месяце», — считает собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже начал подготовку текста послания. Кроме того, соответствующая работа ведется в подразделениях администрации Кремля и в министерствах, отметил он. Вместе с тем Песков пока не стал называть дату послания.

Сам президент во время своих встреч с профессиональными сообществами в последние недели заявлял, что звучащие во время этих дискуссий предложения могут быть учтены при подготовке послания. В частности, такое замечание он сделал в среду на форуме «Деловой России».

24 февраля исполнится 25 лет с тех пор, как было положено начало практике обращений главы государства к парламенту об основных направлениях развития страны. Тогда впервые в современной истории России послание Федеральному собранию представил президент Борис Ельцин. В общей сложности он выступал с такими обращениями к парламенту шесть раз.

Президент Владимир Путин выступал с посланием 14 раз (последний раз — 1 марта 2018 года), Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства — четыре раза. Нынешнее послание станет для Путина пятнадцатым.

Источник: ТАСС