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Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин уже начал подготовку текста послания.

8.02.2019 Фото: © Михаил Метцель/ТАСС 2 коммент.
 
Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале

Владимир Путин каждый год ставит задачи перед Федеральным собранием

Президент России Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному собранию в феврале. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом подготовки обращения главы государства. «Послание будет уже в этом месяце», — считает собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже начал подготовку текста послания. Кроме того, соответствующая работа ведется в подразделениях администрации Кремля и в министерствах, отметил он. Вместе с тем Песков пока не стал называть дату послания.

Сам президент во время своих встреч с профессиональными сообществами в последние недели заявлял, что звучащие во время этих дискуссий предложения могут быть учтены при подготовке послания. В частности, такое замечание он сделал в среду на форуме «Деловой России».

24 февраля исполнится 25 лет с тех пор, как было положено начало практике обращений главы государства к парламенту об основных направлениях развития страны. Тогда впервые в современной истории России послание Федеральному собранию представил президент Борис Ельцин. В общей сложности он выступал с такими обращениями к парламенту шесть раз.

Президент Владимир Путин выступал с посланием 14 раз (последний раз — 1 марта 2018 года), Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства — четыре раза. Нынешнее послание станет для Путина пятнадцатым.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Великий обещатель, начинает новый спиритический сеанс :-D

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  2. Аноним

    к чему эта …, людям становится все хуже, а идут одни разговоры как все растет- может это про картошку на полях или морковь, к людям этот рост точно никакого отношения не имеет

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