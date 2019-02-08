Медведев увольняет чиновников «по запросу общества»

Главы «Автодора» и Ростуризма стали первыми жертвами «зачистки» чиновничьего сектора в России, считают аналитики. Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев накануне отправил в отставку главу «Автодора». Официально Сергей Кельбах ушёл по собственному желанию, однако выдвигались версии, что его сняли с поста из-за слишком медленной работой над проектом Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Также своей должности лишился глава Ростуризма Олег Сафонов. Это было объяснено тем, что надо усилить кадровый потенциал Федерального агентства.

В обществе есть запрос на обновление, и правительство это заметило, объяснил в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Титов Виктор.

«Увольняя чиновников, премьер-министр Дмитрий Медведев сигнализирует обществу: «Смотрите, мы отслеживаем деятельность чиновников и те, кто не обязательно провинились, а просто не справляются со своими обязанностями – покидают свои посты». Власти сейчас необходимо продемонстрировать, что она реагирует на запрос общества. А запрос на обновления в чиновничьем аппарате объективно существует», — отметил Титов.