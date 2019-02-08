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Сгорел автомобиль вместе с заправкой в Новосибирске

Пожарные провели пенную атаку и за 10 минут потушили пожар. Автомобиль полностью выгорел.(ВИДЕО, ФОТО)

8.02.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО, АСТ-54 Нет комментариев
 
Сгорел автомобиль вместе с заправкой в Новосибирске

Сгоревшую машину отбуксировали

В Новосибирске пожарные предотвратили более тяжелые последствия от пожара на автозаправочной станции. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить возможный взрыв, а также отстоять от огня колонки. Погибших и пострадавших нет, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о возгорании легкового автомобиля и одной колонки на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 19:33 в четверг, 7 февраля.

Первые пожарные расчеты прибыли на место в течение десяти минут и провели пенную атаку, остановив возгорание и обеспечив охлаждение оборудования автозаправочной станции. Всего девять минут потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы локализовать пожар. В 20:24 объявили о полной ликвидации. Выгоревший автомобиль отбуксирован.

Сгорел автомобиль вместе с заправкой в Новосибирске

На месте ЧП

Полицейские перекрывали улицу, что спровоцировало пробку.

Дознаватели, которые выясняют причину ЧП. По предварительным данным, пожар произошел из-за технической неисправности автомобиля.

Очевидцы рассказали в группе «АСТ-54», что загорелся автомобиль Яндекс.Такси. Также один из них сообщил, что стал свидетелем того, как все произошло.

«Я пообщался с заправщиками, они рассказали, что заправили полный бак машине. Парень сел, начал заводить машину, а она не заводится. Он ее крутит крутит, бах, что-то замкнуло, произошла вспышка и началось резкое возгорание, все убежали», – вспомнил новосибирец.

Сгорел автомобиль вместе с заправкой в Новосибирске

После пенной атаки

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