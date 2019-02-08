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Травников представит проект «Академгородок 2.0» на инвестфоруме в Сочи

Там власть Новосибирской области хочет найти инвесторов для воплощения амбициозных планов.

8.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Травников представит проект «Академгородок 2.0» на инвестфоруме в Сочи

Академгородок находится в 7 минутах езды от центра Бердска

Делегация Новосибирской области, которую возглавит губернатор Андрей Травников, 14-15 февраля будет работать на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об основных задачах делегации глава региона сообщил во время встречи с журналистами 6 февраля, передает пресс-служба регионального правиельства.

Главная цель, подчеркнул губернатор, — продвижение потенциала Новосибирской области и реализуемых на ее территории инновационных проектов. В этом году на площадках форума Новосибирская область представит приоритетный проект «Развитие Новосибирского научного центра (Академгородок 2.0)».

«По каждому из проектов, которые вошли в программу развития ННЦ, мы будем стараться провести переговоры и оценить заинтересованность индустриальных партнеров, возможных инвесторов», — отметил Андрей Травников. Он напомнил, что основной задачей проекта «Академгородок 2.0» является создание условий для новых научных разработок мирового уровня —исследовательской инфраструктуры — и, самое главное, для внедрения их в производство. И уже сегодня регион приступил к проработке будущего внедрения научных разработок новосибирских ученых.

Презентуемые проекты Новосибирского научного центра — это проекты по развитию научной и инновационной инфраструктуры, по созданию высокотехнологичных предприятий, в основе которых лежит реализация крупных научных проектов (в том числе проектов класса мегасайенс), проектов «полного цикла» от фундаментальных исследований до конкретных высокотехнологических продуктов и прорывных технологий, полученных на основе максимально быстрого перехода от фундаментальной науки до конечного производства.

Важно отметить, что под Новосибирским научным центром как единой территорией развития подразумевается не только сам Новосибирский Академгородок в его современном понимании, но и расположенные в 10-20 километровой зоне исследовательские и конструкторско-технологические институты, университеты и образовательные организации, технопарки, современные высокотехнологичные предприятия, субъекты инновационного бизнеса.

Одной из таких территорий является наукоград Кольцово, где предполагается реализация самого крупного, флагманского проекта ННЦ — создание объекта современной исследовательской инфраструктуры класса мегасайенс — Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

Также, сообщил губернатор, в программе делегации Новосибирской области — ряд встреч и переговоров с потенциальными инвесторами — представителями крупных компаний и корпораций — как частных, так и государственных.

 


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(1) Комментарий

  1. Евгений

    Из мультфильма «Жил-был пес»: «Бог в помощь»

    Thumb up 0 Thumb down 0

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