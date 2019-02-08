Фермер подделал документы о банкротстве, чтобы не отдавать 8 млн рублей кредитору в Новосибирской области

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области выявлен факт неправомерных действий при банкротстве индивидуального предпринимателя.

Сотрудниками полиции установлено, что 41-летний гражданин, являясь индивидуальным предпринимателем — главой крестьянско-фермерского хозяйства в одном из районов Новосибирской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при наличии признаков банкротства своего предприятия, вопреки исполнению денежных обязательств перед кредитором, включенным в реестр требований кредиторов, с целью создания фиктивной дополнительной кредиторской задолженности и перераспределения конкурсной массы представил в Арбитражный суд Новосибирской области копию фиктивной расписки о якобы полученном займе в размере 10 000 000 рублей, а также заявление о включении этого заемщика в реестр требований кредиторов. Однако, Арбитражный суд Новосибирской области, рассмотрев в судебном заседании заявление обратившегося кредитора, отказал в удовлетворении требований, признав не доказанной реальность заемных отношений между заемщиком и должником.

Неправомерные действия при банкротстве выражены в фальсификации документов, отражающих экономическую деятельность ИП с целью отчуждения имущества, а именно уменьшения конкурсной массы должника, за счет которого в соответствии с законодательством Российской Федерации в период проведения конкурсного производства должно производиться соразмерное удовлетворение требований кредиторов. Своими действиями глава крестьянско-фермерского хозяйства намеревался лишить единственного законного кредитора возможности взыскания кредиторской задолженности в сумме не менее 8 000 000 рублей, тем самым причинив ему крупный ущерб.

В отношении подозреваемого следователем ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30, частью 1 ст. 195 УК РФ (Покушение на неправомерные действия при банкротстве). Расследование продолжается.