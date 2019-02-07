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Пышные женщины заработают деньги на туристах для Уганды

Министр туризма страны Годфри Киванда заявил о старте конкурса красоты под названием «Мисс Пышная Уганда», финалистки которого будут определены в июне.

7.02.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Пышные женщины заработают деньги на туристах для Уганды

Не все женщины Уганды пышнотелые

Министерство туризма Уганды добавило пышных и сексуальных угандийских женщин в список туристических достопримечательностей для привлечения гостей, сообщает Daily Monitor.
Министр туризма страны Годфри Киванда заявил о старте конкурса красоты под названием «Мисс Пышная Уганда», финалистки которого будут определены в июне.
«У нас, естественно, есть красивые женщины, на которых приятно смотреть. Почему бы нам не использовать их для продвижения нашей туристической индустрии?»- сказал Киванда, указав на участниц конкурса красоты.
Согласно правительственной статистике, туризм является главным источником валютных поступлений для Уганды, страна в прошлом году заработала 1,4 миллиарда долларов, благодаря этой отрасли.
Большинство туристов посещают Уганду, чтобы совершить поездку по национальным паркам, увидеть реку Нил, кратерные озера и горы и разнообразие местной фацны: горилл, птиц и других животных.
С помощью пышных женщин министерство надеется привлечь еще больше туристов и увеличить доходы.
«Этот конкурс — исключительное событие, на котором молодые девушки продемонстрируют свою прекрасную внешность и интеллект», — сказала Энн Мунгома, ведущий организатор конкурса красоты. Участвовать в нем могут лица в возрасте от 18 до 35 лет. Отвечая на вопрос, не оскорбляет ли такое театральное представление консервативную культуру угандийского общества, Киванда сказал, что Уганда давно оценила стройных женщин, новое соблазнительное зрелище — просто еще одна кампания, направленная на то, чтобы увидеть красоту в ее разнообразии.
Энн Мунгома добавила, что обычно конкурсы отмечают стройность и красивые лица, но это скорее западные стандарты, большинство африканских женщин уникально сложены, что не делает их менее привлекательными.

Источник: РИА Новости


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