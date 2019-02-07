Клинтон: Трамп сделал «подарк Путину» выходом из ДРСМД

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в среду раскритиковала решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, назвав его «подарком» президенту России Владимиру Путину, сообщает издание Hill.

Как сообщается, Клинтон сделала такое заявление во время мероприятия Джорджтаунского университета.

«Я думаю, это подарок Путину», — заявила Клинтон, добавив, что она бы нашла более дипломатичный подход к ситуации, а выход из какого-либо другого соглашения с Россией без переговоров «увеличивает непредсказуемость» в регионе.

Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», договор будет расторгнут.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Источник: РИА Новости