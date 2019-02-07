Химиком мечтал стать премьер Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что чуть не стал химиком, но все же выбрал юриспруденцию.

На заседании оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов председатель правительства признался, что «в школе очень увлекался химией».

«Я юристом стал, но мог бы химиком стать, у меня был лучший ответ в школе когда-то, я действительно очень любил этот предмет», — сказал глава кабинета министров. «Конечно, сейчас сохраняю большое уважение [к химии]», — отметил он.

Медведев возглавляет оргкомитет по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов.

Источник: ТАСС