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Химиком мечтал стать премьер Медведев

Председатель российского правительства рассказал, что в школе увлекался химией. Но выбрал юриспруденцию.

7.02.2019 Фото: кремлин.ру 4 коммент.
 
Химиком мечтал стать премьер Медведев

Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что чуть не стал химиком, но все же выбрал юриспруденцию.

На заседании оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов председатель правительства признался, что «в школе очень увлекался химией».

«Я юристом стал, но мог бы химиком стать, у меня был лучший ответ в школе когда-то, я действительно очень любил этот предмет», — сказал глава кабинета министров. «Конечно, сейчас сохраняю большое уважение [к химии]», — отметил он.

Медведев возглавляет оргкомитет по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов.

Источник: ТАСС


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(4) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Ох Димка, лучше бы ты стал химиком.

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  2. Житель Бердска

    Мечты сбываются к сожалению.
    Столько уже нахимичил сидя в премьерском кресле, что хоть за вилы берись….

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  3. Новый мэр

    Ну вот и погоняло новое,Димка химик :-D

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