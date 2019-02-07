Химиком мечтал стать премьер Медведев

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Ох Димка, лучше бы ты стал химиком.
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с языка сняли ))
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Мечты сбываются к сожалению.
Столько уже нахимичил сидя в премьерском кресле, что хоть за вилы берись….
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Ну вот и погоняло новое,Димка химик
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