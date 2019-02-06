Узнать о новостройках в Краснодаре 2018 года

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На сайте pikato.ru вы узнаете, где будут расположены различные классы жилищных строений. Например – «бизнес» и «премиум»-классы в основном располагаются ближе к центру города, где лучше всего устроена инфраструктура. «Эконом» и «комфорт» застраиваются в других районах, где стоимость квадратных метров не так сильно бьет по карману. На карте также обозначены пригородные застройки и район Новой Адыгеи.

На данном информационном портале пользователь может оценить ценовые предложения разных застройщиков на одни и те же квадратные метры. Более подробные данные можно будет узнать у застройщика. Основная цель сервиса – максимальная информативность для посетителей. Чем больше пользователь сможет узнать о различных вариантах жилья, тем проще будет ему выбрать свое «идеальное» жилье. В информационных карточках к каждому объекту стараются указывать, кто устанавливает цены. От подрядчиков и инвесторов квадратные метры получаются дешевле. Почему так выходит, можно узнать в соответствующих рубриках сайта, как и о многих других вопросах.

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