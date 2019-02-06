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Продам 2-ю квартиру Кр.Сибирь 103. т.к 89139221307
Продам 2-ю квартиру Кр.Сибирь 103. т.к 89139221307
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Узнать о новостройках в Краснодаре 2018 года

С каждым годом город растет и развивается.

6.02.2019 Фото: novostrojki.vkluchigorod.ru Нет комментариев
 
Узнать о новостройках в Краснодаре 2018 года
Появляется большое количество новой жилплощади и вместе с этим вопросы – где поселиться молодой семье, или как разменять квартиру. С этими вопросами разобраться легче, если обратиться сюда — https://pikato.ru/krasnodar/karta-novostroek/, здесь представлена наиболее полная информация о новостройках города за 2018 год.
Работа с картой очень проста – остановив курсор на какой-либо точке, вы увидите количество новостроек в этом месте и то, сданы они или нет. Увеличив картинку, заодно рассмотрите внешний вид дома и инфраструктуру. Также можно узнать о застройщике стоимости жилья, щелкнув на понравившийся объект. Выбирая себе место будущего жительства, не забудьте о расположении новостроек относительно центра города. Это определяет стоимость жилья и близость детских садов, школ, рабочих мест и прочего.

На сайте pikato.ru вы узнаете, где будут расположены различные классы жилищных строений. Например – «бизнес» и «премиум»-классы в основном располагаются ближе к центру города, где лучше всего устроена инфраструктура. «Эконом» и «комфорт» застраиваются в других районах, где стоимость квадратных метров не так сильно бьет по карману. На карте также обозначены пригородные застройки и район Новой Адыгеи.

На данном информационном портале пользователь может оценить ценовые предложения разных застройщиков на одни и те же квадратные метры. Более подробные данные можно будет узнать у застройщика. Основная цель сервиса – максимальная информативность для посетителей. Чем больше пользователь сможет узнать о различных вариантах жилья, тем проще будет ему выбрать свое «идеальное» жилье. В информационных карточках к каждому объекту стараются указывать, кто устанавливает цены. От подрядчиков и инвесторов квадратные метры получаются дешевле. Почему так выходит, можно узнать в соответствующих рубриках сайта, как и о многих других вопросах.

Сервис pikato.ru старается обеспечивать своих гостей только актуальной, проверенной информацией.


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