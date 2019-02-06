Похитившего 8 млн рублей главврача приговорил к 3 годам колонии суд Новосибирска

В Новосибирске вынесен приговор в отношении экс- главного врача — суд наказал реальным сроком, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области 6 февраля.

Собранные Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница №3» Натальи Никифоровой, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в период времени с июня 2015-го по декабрь 2016 года главный врач «Детская городская клиническая больница №3», ее 57-летняя заместитель по экономическим вопросам и руководитель направления медицинского страхования АО «Д2 Страхование» вступили в преступный сговор на хищение денежных средств ДГКБ №3 путем обмана. Под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию пациентам учреждения они изготавливали подложную документацию о взаиморасчетах между ДГКБ №3, АО «Д2 Страхование» и фиктивным ИП, выступающим в качестве агента АО «Д2 Страхование».

И таким образом похитили денежные средства, поступавшие в ДГКБ №3 от родителей пациентов в счет оплаты услуг по пребыванию в палатах повышенной комфортности в сумме более 8 млн рублей, что составляет особо крупный размер, после чего денежными средствами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению.

Кроме того, в указанный период времени главный врач обеспечивала коммерческим организациям преимущественное участие в открытых аукционах, а также в создании им благоприятных условий по взаимодействию при заключении контрактов на поставку лекарственных средств в медицинское учреждение, за что получила взятки на сумму более 800 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемая заключила досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по Новосибирску.

Приговором Заельцовского районного суда Наталья Никифорова приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 3 млн рублей.