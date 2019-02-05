В книжный мир литературного фестиваля на один день погрузился Бердск

В воскресенье, 3 февраля, Дворец культуры «Родина» в Бердске превратился в город книг. На первом и втором этажах расположились книжные ряды, где ценители хорошей литературы могли приобрести книгу по душе и по карману. Как отмечали посетители, книги, представленные на фестивале, радовали не только хорошим дизайном, интересным содержанием, но и ценой.

Кроме классики и современных авторов на площадках можно было найти удивительные раритеты. Дьякон Преображенского кафедрального собора Сергий Филиппов продемонстрировал Евангелие 1651 года выпуска и Минею служебную 1724 года.

Организаторы фестиваля подготовили для горожан интересную программу для всех возрастов. Мастер-классы, лекции, встречи с писателями. Из Москвы приехали Павел Басинский и Алексей Варламов, из Владивостока — Василий Авченко.

По словам директора бердского отдела культуры Оксаны Мокриенко, данный фестиваль — уникальное событие:

-Все лекторы замечательные, каждый очень харизматичен, очень интересно с ними общаться. Важно, что наши поэтические клубы выступили. Мастер-класс в исполнении Николая Ильина произвел настоящий фурор. Шеф-повар активно общался со зрителями и угостил всех необычными блюдами — сагудаем и блинами с чернилами каракатицы из литературных произведений. Хотелось бы, чтобы фестиваль проходил ежегодно.

Фестиваль шумел с раннего утра до позднего вечера. Несмотря на мороз, десятки горожан с семьями побывали на нем.

Бердчанка Елена Мануйлова пришла в «Родину» с семилетней дочкой Верой. Их поразил ассортимент книг, им было приятно послушать стихи. На встрече с писательницей Еленой Усачевой они познакомились с ее творчеством.

По мнению московской писательницы, нужно не бояться мечтать, но чтобы мечта осуществилась, нужно трудиться.

Основная цель подобных фестивалей — популяризация литературы, развитие интереса к книге. Жители Бердска уходили с фестиваля полные впечатлений и с книжными обновками.

— Мы сделали то, что запланировали, — признался «Курьер. Среда. Бердск» глава города Евгений Шестернин. — Начали с проекта «Читай, любимый город», продолжили книжкой-малышкой «Мое солнышко» для мамочек, затем появился семейный сквер, далее планируем открыть папину аллею. Фестиваль показывает, что книга становится более востребованной и она вечна.