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Сомневается в адекватности долга в 180 млн рублей свидетель по делу о «хищении воды» в Бердске

Директор искитимского «Новосибирскэнергосбыта» предположил, что сотрудники КБУ забыли поставить запятую в документе. Но он подписал акт о доначислении задолженности в 380 тыс. рублей.

5.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Сомневается в адекватности долга в 180 млн рублей свидетель по делу о хищении воды в Бердске

Илларион Хам впервые подписывал акт о доначислении задолженности

Рьяно боролась за защиту прав своего доверителя, бывшего директора муниципального Комбината бытовых услуг Александра Кожина, адвокат Елена Полозова в бердском городском суде 31 января. На скамье подсудимых вместе с ним его пособники — руководитель МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и бывший замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич.

Кожина, напомним, обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб муниципалитету. Следствие полагает, что он «простил» долги за потребленную воду МК «Сибиряк» на 170 млн рублей, снизив задолженность до 380 тыс. рублей. Оленичу и Дыненкову инкриминируют пособничество в этом. Они находятся под домашним арестом с 3 июля по решению областного суда, а Кожин содержится в СИЗО. Ему облсуд отказал в смягчении меры пресечения.

В суде выступил директор искитимского отделения «Новосибирскэнергосбыта» Илларион Хам. Отвечая на вопросы гособвинителя, он сообщил, что в рамках агентского договора с КБУ «НЭС» производит доначисления должникам. В конце 2017 году Александр Кожин сообщил ему о доначислении «Сибиряку» сумму в размере 180 млн рублей. Илларион Хам не торопился доначислять огромную сумму, засомневавшись в ее адекватности, а попросил документальное обоснование столь высокой суммы.

Чуть позже Александр Кожин приехал к Иллариону Хаму с протоколом о доначислении суммы в размере 380 тыс. рублей, но за определенный период времени.

-180 млн рублей — это среднемесячные начисления по всему Бердску за тепло, горячую и холодную воду, а также стоки, — поделился директор искитимского «Новосибирскэнергосбыта».

Илларион Хам высказал свое предположение о том, что расчет был произведен ошибочно, возможно, специалисты забыли поставить запятую в документе. Однако отметил, что подобный опыт в его жизни произошел впервые — на тот момент он только приступил к исполнению обязанностей директора отделения «Новосибирскэнергосбыта». При этом Хам акцентировал внимание на том, что в полномочия поставщика ресурсов не входит расчет задолженностей, а только их доначисление тем или иным предприятиям.


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