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Снизилось число раненых в ДТП на дорогах Бердска

С начала 2019 года в Бердске не зарегистрировано дорожных аварий с участием детей.

5.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Снизилось число раненых в ДТП на дорогах Бердска

В последнем ДТП на перекресте улиц Островского и Суворова пострадали трое

За январь 2019 года на территории Бердска зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 7 ДТП,в которых 1 человек погиб и 9 человек травмировано.

По вине водителей произошло 4 ДТП, в которых 6 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 5 ДТП, в которых 7 человек травмировано.

По вине водителей в нетрезвом состоянии дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. За аналогичный период прошлого года не зарегистрировано.

По вине пешеходов дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 2 ДТП, в которых 1 человек погиб и 1 человек травмирован

По видам ДТП распределились следующим образом:

Столкновение — 3;

Наезд на пешехода — 1;

Основные причины ДТП:

— по дорожным условиям – 1 ДТП;

— без права управления – 0 ДТП;

— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 0 ДТП;

— несоблюдение скоростного режима движения – 0 ДТП;

— выезд на встречную полосу движения – 0 ДТП;

— несоблюдение очерёдности проезда – 1 ДТП;

— из-за технической неисправности ТС- 0 ДТП.

С участием детей в возрасте до 16 лет дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 детей травмировано, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.


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Конвоиров и кинологов не хватает в полиции Бердска Отогрели 36 водителей в лютые морозы на дорогах Новосибирской области Снизилось число раненых в ДТП на дорогах Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    НВР — скорее всего считать раненых и убитых начали по новой модернизированной методике.
    Как средний возраст жизни.))

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