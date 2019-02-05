Снизилось число раненых в ДТП на дорогах Бердска

За январь 2019 года на территории Бердска зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 7 ДТП,в которых 1 человек погиб и 9 человек травмировано.

По вине водителей произошло 4 ДТП, в которых 6 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 5 ДТП, в которых 7 человек травмировано.

По вине водителей в нетрезвом состоянии дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. За аналогичный период прошлого года не зарегистрировано.

По вине пешеходов дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 2 ДТП, в которых 1 человек погиб и 1 человек травмирован

По видам ДТП распределились следующим образом:

Столкновение — 3;

Наезд на пешехода — 1;

Основные причины ДТП:

— по дорожным условиям – 1 ДТП;

— без права управления – 0 ДТП;

— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 0 ДТП;

— несоблюдение скоростного режима движения – 0 ДТП;

— выезд на встречную полосу движения – 0 ДТП;

— несоблюдение очерёдности проезда – 1 ДТП;

— из-за технической неисправности ТС- 0 ДТП.

С участием детей в возрасте до 16 лет дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 детей травмировано, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.