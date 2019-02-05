Снизилось число раненых в ДТП на дорогах Бердска

В последнем ДТП на перекресте улиц Островского и Суворова пострадали трое
За январь 2019 года на территории Бердска зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 7 ДТП,в которых 1 человек погиб и 9 человек травмировано.
По вине водителей произошло 4 ДТП, в которых 6 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 5 ДТП, в которых 7 человек травмировано.
По вине водителей в нетрезвом состоянии дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. За аналогичный период прошлого года не зарегистрировано.
По вине пешеходов дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 2 ДТП, в которых 1 человек погиб и 1 человек травмирован
По видам ДТП распределились следующим образом:
Столкновение — 3;
Наезд на пешехода — 1;
Основные причины ДТП:
— по дорожным условиям – 1 ДТП;
— без права управления – 0 ДТП;
— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 0 ДТП;
— несоблюдение скоростного режима движения – 0 ДТП;
— выезд на встречную полосу движения – 0 ДТП;
— несоблюдение очерёдности проезда – 1 ДТП;
— из-за технической неисправности ТС- 0 ДТП.
С участием детей в возрасте до 16 лет дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 детей травмировано, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
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НВР — скорее всего считать раненых и убитых начали по новой модернизированной методике.
Как средний возраст жизни.))
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