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Весь январь на нашей улице в частном секторе не вывозили мусор. Как его должны вывозить?

Может, я что-то недопоняла с этим оператором?

4.02.2019 12 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Добрый день. Хочу посоветоваться с жителями частного сектора по поводу вывоза мусора. Всем известно, что пришел региональный оператор. И вроде, он должен вывозить мусор у частников ежедневно. За это должны выставлять фиксированную плату за каждого прописанного жителя.
Всё ли правильно я поняла?
По факту — мусор в январе не вывезен ни разу. Есть фотографии нетронутого сугроба с мусорным баком в центре.
И вот после такого оказания/получения услуги мне придёт счёт на 400руб. Скажите, почему я должна кому-то заплатить за неоказанную услугу?
Может, я что-то недопоняла с этим оператором?
P.S. Спрашивала у соседей — им тоже мусор ни разу за январь не вывезли.

От редакции: пришлите фото контейнера на ящик редакции — bkurer@mail.ru и подпишите адрес. У кого еще есть проблемы с вывозом мусора?


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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(12) Комментариев

  1. гость

    опять 25! ПО ЗАЯВКЕ! вы заявку оставляли? или сидите, ждете, пока сами приедут заберут? Заявки хоть каждый день можете оставлять , и пусть ездят, отработывают

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  2. Аноним

    Пустой что ли каждый день будут возить?

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  3. Ельцовская 2А

    Почему я должен тратить свое время и небольшие но затраты на телефон, что бы подать заявку. Тем более у меня нет возможности в рабочее время по 10, 15 минут ждать ответа, на свой звонок. Должен быть график вывоза поулично.

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  4. Ельцовская 2А

    У нас тоже не вывозили.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Аноним

    Ольга, пара вопросов:
    1. Вы заключили договор с оператором? Именно там прописывает график вывоза и указывается местоположение контейнера
    2. Вы заказывали вывоз мусора? Пока нет договора — вывозят по звонку.

    Если вы ничего не делали, то вряд ли стоит удивляться что другие поступают также: «ничего не делают»

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    • Аноним

      а если договор с оператором не заключали и по телефону заявку не делали — то есть мусор не вывозили — то платить за мусор все равно надо или не надо… не понятно…
      а то потом придет квитанция с долгом за несколько месяцев — а мусор не разу не вывозили…

      Thumb up 3 Thumb down 2

      • Аноним

        Все просто:
        — вы не заключили свой договор, а значит заключенным считается типовой
        — в типовом прописано что вывоз из частного сектора по звонку, если нет согласованного плана

        Все, приплыли. сидите дальше :P

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  6. Заплакать и обнять

    Все все поняли а она не поняла .
    Есть проблема с вывозом мусора ?
    Создавайте собрание , выбирайте председателя , собирайте деньги с каждого дома , заключайте договора с мусоровозом . А то что вы платите в квитанции это блатным в общак .

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    • Аноним

      Ересь!
      Заключите договор и составьте план-график вывоза. Все просто!

      А сейчас можете просто позвонить и они приедут. Никому ничего платить не надо!

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  7. Новый мэр

    Мне нравится как лизоблюды новой системы убеждают в простоте мусорной схемы отъема денег. Уж куда ранее было просто и понятно! Сейчас туда приди,то принеси, этим позвони,заплати,в график запиши и всё :-D А то что люди с 8 до 17 тоже на работе, это ни кого не волнует.

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  8. Аноним

    Мы сегодня позвонили,и получили ответ ,что на нашей улице вывоз ( без договора ) только 1 раз в неделю — понедельник и заявку надо за 2,3 дня ,а в пятницу до 15 часов подать %) %)

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