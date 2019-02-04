Весь январь на нашей улице в частном секторе не вывозили мусор. Как его должны вывозить?

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опять 25! ПО ЗАЯВКЕ! вы заявку оставляли? или сидите, ждете, пока сами приедут заберут? Заявки хоть каждый день можете оставлять , и пусть ездят, отработывают
4 3
Пустой что ли каждый день будут возить?
4 2
Почему я должен тратить свое время и небольшие но затраты на телефон, что бы подать заявку. Тем более у меня нет возможности в рабочее время по 10, 15 минут ждать ответа, на свой звонок. Должен быть график вывоза поулично.
5 3
Заедьте в МФЦ и подайте документы.
Они до 8 вечера работают в какие то дни, + суббота.
В чем проблема то?
1 5
У нас тоже не вывозили.
2 0
Ольга, пара вопросов:
1. Вы заключили договор с оператором? Именно там прописывает график вывоза и указывается местоположение контейнера
2. Вы заказывали вывоз мусора? Пока нет договора — вывозят по звонку.
Если вы ничего не делали, то вряд ли стоит удивляться что другие поступают также: «ничего не делают»
2 2
а если договор с оператором не заключали и по телефону заявку не делали — то есть мусор не вывозили — то платить за мусор все равно надо или не надо… не понятно…
а то потом придет квитанция с долгом за несколько месяцев — а мусор не разу не вывозили…
3 2
Все просто:
— вы не заключили свой договор, а значит заключенным считается типовой
— в типовом прописано что вывоз из частного сектора по звонку, если нет согласованного плана
Все, приплыли. сидите дальше
1 1
Все все поняли а она не поняла .
Есть проблема с вывозом мусора ?
Создавайте собрание , выбирайте председателя , собирайте деньги с каждого дома , заключайте договора с мусоровозом . А то что вы платите в квитанции это блатным в общак .
2 4
Ересь!
Заключите договор и составьте план-график вывоза. Все просто!
А сейчас можете просто позвонить и они приедут. Никому ничего платить не надо!
1 0
Мне нравится как лизоблюды новой системы убеждают в простоте мусорной схемы отъема денег. Уж куда ранее было просто и понятно! Сейчас туда приди,то принеси, этим позвони,заплати,в график запиши и всё А то что люди с 8 до 17 тоже на работе, это ни кого не волнует.
1 1
Мы сегодня позвонили,и получили ответ ,что на нашей улице вывоз ( без договора ) только 1 раз в неделю — понедельник и заявку надо за 2,3 дня ,а в пятницу до 15 часов подать
1 0