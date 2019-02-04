Весь январь на нашей улице в частном секторе не вывозили мусор. Как его должны вывозить?

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Добрый день. Хочу посоветоваться с жителями частного сектора по поводу вывоза мусора. Всем известно, что пришел региональный оператор. И вроде, он должен вывозить мусор у частников ежедневно. За это должны выставлять фиксированную плату за каждого прописанного жителя.

Всё ли правильно я поняла?

По факту — мусор в январе не вывезен ни разу. Есть фотографии нетронутого сугроба с мусорным баком в центре.

И вот после такого оказания/получения услуги мне придёт счёт на 400руб. Скажите, почему я должна кому-то заплатить за неоказанную услугу?

Может, я что-то недопоняла с этим оператором?

P.S. Спрашивала у соседей — им тоже мусор ни разу за январь не вывезли.

От редакции: пришлите фото контейнера на ящик редакции — bkurer@mail.ru и подпишите адрес. У кого еще есть проблемы с вывозом мусора?