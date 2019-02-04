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Не хотим уезжать: 61% россиян не готовы покинуть Россию

Низкий уровень поддержки власти среди обеспеченных граждан связан с тем, что они «бывают за границей и видят все сами, остальные вынуждены смотреть на мир глазами отечественных телепропагандистов», говорит эксперт.

4.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 15 коммент.
 
Не хотим уезжать: 61% россиян не готовы покинуть Россию

Большинство россиян не хотят уезжать из страны. Бердск с высоты птичьего полета

Число россиян, которые «определенно не хотели бы переезжать за границу», достигло максимума за последние семь лет и составило 61%, следует из опроса «Левада-центра». О желании эмигрировать говорит только пятая часть (17%) респондентов, большинство из которых — молодежь до 24 лет. По словам социолога, значительная часть населения «настолько материально бедно, что даже не мыслит эмиграцию как реальную возможность».

Количество тех, кто «определенно не хотел бы переезжать за границу», увеличилось за год с 56% до 61% и достигло максимума за последние семь лет, выяснил «Левада-центр». Примерно столько же граждан (58%) за последние пять лет не были за границей. По словам политолога Аббаса Галлямова, это «работает на власть»: «Людей, которые никогда не были, например, в Европе, легче убедить в том, что там засилье сексуальных меньшинств и ненависть к России, чем тех, кто там бывал». Низкий уровень поддержки власти среди более обеспеченных граждан связан с тем, что они «регулярно бывают за границей и видят все сами, остальные вынуждены смотреть на мир глазами отечественных телепропагандистов», говорит эксперт.

Доля россиян, которые хотят эмигрировать, за последние годы существенно не меняется (в декабре 2018 года таких было 17%). Ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований «Левада-центра» Наталья Зоркая сказала “Ъ”, что «большинство населения воспринимают идею эмиграции как неосуществимую мечту». «Уровень бедности таков, что люди не могут даже помыслить эмиграцию как реальную возможность, у них нет для этого ни материальных средств, ни толчка в форме подобных настроений в своем окружении»,— объяснила она. Среди жителей России, которые «хотят жить так, как живет средняя семья в Западной Европе, США», о переезде думает 27%. Среди тех, кто нынешнюю жизнь сравнивает с выживанием «пусть на самом примитивном уровне», эмигрировать хотят только 18%.

Существеннее всего на готовность эмигрировать влияет возраст. 41% опрошенных от 18 до 24 лет заявили о желании переехать за рубеж. Молодежь также лучше воспринимает уехавших из России соотечественников: 96% из этой возрастной группы относятся к эмигрантам «позитивно» и «нейтрально». В старшей возрастной группе (от 55 лет) зафиксировано наиболее негативное отношение к эмигрировавшим — 23%.

Эмигрантские настроения чаще высказывают респонденты, которые хотели бы «активнее участвовать в политике» (24% против 14% среди дистанцирующихся от политической сферы). «По нашим исследованиям, российская молодежь меньше мечтает об эмиграции, чем молодежь Украины и Белоруссии,— сказал социолог «Левада-центра» Денис Волков.— Играет роль и масштаб страны, и то, что многие продолжают ощущать себя частью великой державы, которым не надо ничего чужого».

Источник: Ъ


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(15) Комментариев

  1. ххх

    39% готовы уезжать! потому что жить в такой стране нету сил

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  2. Гость

    Готов к переезду в цивилизованную страну. Задолбал этот беспредел.

    Thumb up 16 Thumb down 11

  3. Иван

    Не хочу в рай с Царём батюшкой подумываю о переезде.

    Thumb up 14 Thumb down 10

  4. Водитель мопеда

    Вооот!
    Пробок на дорогах станет на 39 процентов меньше! :-D :-D

    Thumb up 10 Thumb down 8

  5. Бердчанин

    Мне 32 года и я хочу уехать ! Присматриваюсь и узнаю возможности. Будущего у этой страны нет !

    Thumb up 12 Thumb down 8

  6. Аноним

    с деньгами хоть где хорошо! А вот без денег, что у нас, что в америках, одинаково… :-D

    Thumb up 8 Thumb down 5

    • Лиса

      Ну не скажиииииииии , в России из за качества товара и обслуживания . Деньги вообще как бы и цены то и не имеют , как бы в кассу заплатить , как бы хлеб купить , как бы прикупить новое трико в Ашане . Как Бы , если есть много денег , то толку то и нет .

      Thumb up 6 Thumb down 4

  7. Поросёнок Пётр

    Если вы молоды и амбициозны, особенно в научно-технической сфере и хотите оставить свой след в развитии мирового научно-технического прогресса, то конечно же нужно уезжать, без вариантов.

    Thumb up 8 Thumb down 6

  8. Аноним

    Хотелось бы покинуть этот дурдом, да страшно уехать в другую страну, привыкли надеемся на перемены в лучшую сторону.

    Thumb up 5 Thumb down 3

    • Аноним

      Лет 10 назад я Пенсионеру доказывал, что хуже быть не может ( так же, как вы), а пенсионер и ответил — «Я это с конца восьмидесятых слышу»
      Лучше или хуже — но так будет не всегда

      Thumb up 1 Thumb down 0

  9. Пенсионер

    Левада — Центр работает???

    Thumb up 2 Thumb down 1

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