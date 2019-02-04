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Брось сигарету! Спаси себя от рака!

Четвертого февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Около 30% всех видов рака связаны с курением.

4.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Брось сигарету! Спаси себя от рака!

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака

Лучший метод профилактики рака — отказ от курения, правильное питание и активный образ жизни, сообщил РИА Новости глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (Das Deutsche Krebsforschungszentrum, DKFZ) в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн.
«При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Около 30% всех видов рака связаны с курением», — заявил специалист.
Четвертого февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель этого международного дня — повышение уровня информированности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современного мира. Служба информации Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге рекомендует три способа защиты от рака: здоровый образ жизни, вакцинация и раннее выявление.

Источник: РИА Новости


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