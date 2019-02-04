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Пожаловаться на начисления за услуги ЖКХ могут жители Бердска по горячему телефону

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Пожаловаться на начисления за услуги ЖКХ могут жители Бердска по горячему телефону

Также за всеми разъяснениям по формированию платёжных документов граждане могут обратиться в свои УК, ТСЖ, в ресурсоснабжающие и обслуживающие организации.(КОНТАКТЫ)

4.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пожаловаться на начисления за услуги ЖКХ могут жители Бердска по горячему телефону

Тарифы все растут

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области напоминает, что в соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 28.12.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» до 10 числа каждого месяца управляющие организации (УК, ТСЖ) обязаны направить собственникам жилья платёжные документы с начислениями ежемесячной платы за услуги ЖКХ.

Как прокомментировали в МинЖКХ, в случае возникновения вопросов по начислениям за жилищно-коммунальные услуги за консультациями и справочной информацией, а также за всеми разъяснениям по формированию платёжных документов граждане могут обратиться в свои УК, ТСЖ, а также в ресурсоснабжающие и обслуживающие организации, к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

По вопросам взаимодействия с управляющими организациями собственники могут обращаться на горячую линию государственной жилищной инспекции Новосибирской области по телефону 8-(383)-303-44-69.

Жители Новосибирска по вопросам начислений платежей за предоставленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения могут получить в МУП «Говодоканал» по телефону 204-99-19. По вопросам начислений платежей по электроснабжению – в АО «Новосибирскэнергосбыт» по телефону 273-98-98. По вопросам начислений платежей по отоплению и горячему водоснабжению можно обращаться в АО «Сибэко» по многоканальному телефону 289-12-12.

В районах Новосибирской области контакты ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций для получения разъяснений по вопросам формирования платёжных документов за услуги ЖКХ можно уточнить в местных администрациях.

По вопросам начислений платежей за капитальный ремонт можно обращаться в Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области по телефону горячей линии 8-(383)-204-90-11.

По вопросам начислений платежей по газоснабжению можно обращаться:
— абоненты ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» – Новосибирской региональной компания по реализации природного газа, единая справочная (звонок бесплатный) для абонентов Новосибирской области: 8-800-250-98-27;
— абоненты ООО «Новосибирскоблгаз» – осуществляет реализацию сжиженного газа населению в городе Новосибирске и области, абонентский отдел: 8-(383)-212-03-26, 8-(383)-224-38-08, 8-(383)-224-38-37.

По вопросам начислений платежей по обращению с ТКО можно обращаться к региональному оператору по обращению с отходами – ООО «Экология-Новосибирск» по телефону диспетчерской службы 8-(383)-304-90-31. Кроме того, жители Новосибирской области смогут получить консультацию о работе новой системы обращения с отходами во фронт-офисе регоператора по адресу ул. Советская, 5 блок «В» (вход со стороны проезда Виктора Ващука), офис 112, т. 8-(383)-304-90-58.

 


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