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Отзеркалили: Путин приостановил участие России в ДРСМД

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что со 2 февраля Штаты начинают процедуру выхода из ДРСМД.

2.02.2019 Нет комментариев
 
Отзеркалили: Путин приостановил участие России в ДРСМД

Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о РСМД

Россия приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на подобные действия США. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, пишет РИА Новости.
«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что все российские предложения по разоружению «остаются на столе», а двери для переговоров открыты. Но, напомнил президент, США не поддерживают никакие российские инициативы в этой области и все время изыскивают какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности. Поэтому он потребовал впредь больше не инициировать переговоры с Вашингтоном.
«Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира», — заявил Путин.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что со 2 февраля Штаты начинают процедуру выхода из ДРСМД. По его словам, этот процесс завершится через полгода, если Россия «не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор». Речь идет о российской ракете 9М729, дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения договора. В Москве неоднократно называли эти обвинения голословными и заявляли, что строго соблюдают все условия ДРСМД. На прошлой неделе Минобороны провело брифинг, еще раз представив все данные по этой ракете, но США отказались участвовать в нем и продолжали требовать уничтожения 9М729.


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