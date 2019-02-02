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21 век: В — 40 градусов занесен по колено снегом и обнесен сосульками подъезд в общежитии Бердска

Жители дома выслали ужасающее «безысходностью» видео подъезда дома по ул.Кирова,13а. (ФОТО, ВИДЕО)

2.02.2019 Фото: Евгений/Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
21 век: В 40 градусов занесен по колено снегом и обнесен сосульками подъезд в общежитии Бердска

21 век. Дом в Бердске. 2 февраля. На дворе -40

Второй подъезд четырехэтажки по ул.Кирова, 13 а приведет в ужас не жителя этого дома. Видео подъезда общежития прислал Евгений, который с 1999 года. Всего в здании три подъезда.
Из-за отсутствующих окон подъезд занесен снегом и увешан сосульками.
Видео Евгений снимал сегодня, 2 февраля, когда за окном -40. А в этом доме, правда, уже давно забыли, что такое стекло в оконной раме.

21 век: В 40 градусов занесен по колено снегом и обнесен сосульками подъезд в общежитии Бердска

Снег, конечно, не по колено, пока по щиколотку

— Летом в подъезде вода, зимой – снег, крыша забита деревяшками, — делится обитель общежития.
Редакция в ближайшее время выяснит, почему в доме, который находится не в трущобах заброшенного города, а почти в центре Бердска, люди имеют подъезд как после бомбежки.


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