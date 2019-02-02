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Участницу «Нового величия» Анну Павликову СК обвинил в создании экстремистского сообщества

Фигуранты дела утверждают, что идею создания организации, в которую они объединились, им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

2.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Участницу Нового величия Анну Павликову СК обвинил в создании экстремистского сообщества

СК предъявил обвинение в окончательной редакции участнице «Нового величия» Павликовой

Анну Павликову обвиняют по делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем, она не признает вину.
Следственный комитет РФ предъявил участнице молодежной организации «Новое величие» 18-летней Анне Павликовой обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом ТАСС сообщила в пятницу ее адвокат Ольга Карлова.
«Моей подзащитной Анне Павликовой следствие накануне предъявило в окончательной редакции обвинение по ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»). Мы абсолютно не изменили точку зрения, в нашей позицией ничего не изменилось — Анна вину не признает», — сказала защитник, уточнив, что следователи предъявили обвинение еще одному из фигурантов дела.

Адвокат также сообщила, что после предъявления обвинения защита заявила ходатайство о проведении повторной стационарной экспертизы «в связи с недавним медицинским заключением консультативного совета». «Комиссия экспертов при выписке Анны из неврологического стационара, где она проходила лечение, официально установила у моей подзащитной повышенную внушаемость, ведомость, подчинение авторитету лидера, синтетивность, ранимость, инфантильность и незрелость. Она не могла понимать, что делает, это для нее как игра», — подчеркнула защитник, добавив, что результаты этой экспертизы к делу не приобщены.

По словам Карловой, к делу приобщены лишь результаты нестационарной экспертизы из института им. Сербского, «не выявившие эти психологические особенности, которые играют решающую роль в деле в отношении моей подзащитной».

Защита утверждает, что Павликова многие вещи не осознавала и не понимала «в силу своих возрастных особенностей и психического развития». «Как 17-летняя девочка давала указания вдвое старше ее мужчине, который дважды не дал ей выйти из состава этой организации, навязывая ей при этом нужность, необходимость?» — сказала юрист.

Фигуранты дела утверждают, что идею создания организации, в которую они объединились, им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

Дело об экстремизме
По делу «Нового величия» проходят десять человек: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков (находятся в следственном изоляторе), Анна Павликова, 19-летняя Мария Дубовик (районный суд перевел их из СИЗО под домашний арест), Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский (содержатся под домашним арестом).

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»), все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте 2018 года. Им грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путем государственного переворота.

Источник: ТАСС


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