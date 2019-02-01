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Статистика: 11 300 рублей заплатил за услуги ЖКХ в 2018 году каждый житель Бердска в среднем

Всего же на услуги среднестатистический бердчанин израсходовал 55 500 рублей за год. Объем рынка платных услуг региона составил 155 млрд рублей.

1.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Статистика: 11 300 рублей заплатил за услуги ЖКХ в 2018 году каждый житель Бердска в среднем

Слоган конференции «ЖКХ меняется»

В 2018 году, по предварительным данным, населению Новосибирской области было оказано платных услуг на сумму 155 млрд рублей, что на 4,1% больше, чем в 2017 году, сообщил Новосибирскстат сегодня, 1 февраля.

По объёму платных услуг Новосибирская область занимает 16-е место в Российской Федерации и второе в Сибирском федеральном округе.

В структуре платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, значительный удельный вес занимают коммунальные (20,4%), телекоммуникационные (16,6%) и транспортные услуги (13%).

В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату услуг 55,5 тыс. рублей (86,6% к среднероссийскому уровню), из них: коммунальных – 11,3 тыс. рублей (83,8%), телекоммуникационных – 9,2 тыс. рублей (102,2%), транспортных услуг – 7,2 тыс. рублей (56,1%).


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