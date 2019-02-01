Врачей заподозрили в продаже лекарства от рака на черном рынке

Более 40 врачей онкоцентров Петербурга заподозрили в продаже лекарств от рака на черном рынке. Медики могли быть частью схемы вывода лекарств на черный рынок: сотрудники швейцарской фармкомпании Roche передавали врачам деньги под видом оплаты за участие в конференциях, лекциях и семинарах, а те выписывали рецепты на препарат ритуксимаб.

По версии следствия, было похищено и перепродано лекарства на сумму около 60 миллионов рублей. Сама компания Roche к данной ситуации отношения не имеет, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, бывшие сотрудники компании хорошо знают врачей, которые выписывают данные препараты.

Чаще всего препараты попадают на черный рынок после того, как их похищают в лечебно-профилактических учреждениях, рассказал в эфире радио Sputnik Николай Беспалов.

«Это не просто воровство с какого-то склада. Препараты выписываются либо в случаях, когда они заведомо не нужны пациентам, либо в количествах, которые не показаны для лечения подобного больного. После этого препараты присваиваются и попадают во вторичное обращение. Их могут перекупать юридические лица, которые на этом специализируются и каким-то образом легализуют, подделывают документы. Или лекарства просто попадают в розничный рынок. В данной ситуации речь идет о более масштабной, организованной схеме», – считает Николай Беспалов.

Эксперт объяснил, как можно бороться с перепродажей препаратов.

«Внедрение системы маркировки лекарственных препаратов поможет победить подобные случаи перепродажи препаратов, за которые государство уже однажды заплатило. Также нужно вводить методы контроля деятельности врачей, которые выписывают подобные препараты. Если есть злоупотребления, количество выписанных препаратов превышает разумный порог, это не сложно определить», – рассказал Николай Беспалов.