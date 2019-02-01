В рубрику «Сообщи свои новости» написалНевольно вырвалось «Обалдеть»! Похитили газа на 30 млрд рублей и заняли место в Совете Федерации. Как бывший специалист не могу себе такое представить, чтобы похищали в таких количествах никто не замечал, никто не видел. Не верю. А где же те контролирующие органы, получающие приличные заработные платы, которые обязаны контролировать и сразу принимать меры. Значит, они тоже с жульем. А если таких не назначили, значит специально. Считаю то, что должны быть привлечены к ответственности все виновные, А виновные в таких хищениях и члены правительство, и руководство региона, и руководство предприятия, и принимающие отчеты и т.п А иначе бороться с коррупцией бесполезно.