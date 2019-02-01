Обалдеть: Похитили газа на 30 млрд рублей и заняли место в Совете Федерации

Минстрой: 30% теплосетей требуют срочной замены
Коллекцию кинжалов и золотые слитки нашли у арестованного сенатора Арашукова
По делу о «хищении воды» на 170 млн рублей суд допросил спикера горсовета Бердска
Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск
Мгновенно поседела в горящем доме инвалид-колясочник из Бердска
Труп упавшего с 16-го этажа подростка нашли в Бердске
До 500 тыс. рублей компенсации могут получить пострадавшие пассажиры автобуса в Новосибирске
Приглашаем вас принять участие в семинаре 31 января 2019 года на тему: Зарплатная отчетность.
Вторая волна терроризма: Эвакуировали из-за угроз взрыва 15 школ в Новосибирске