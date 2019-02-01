РПЦ выступает против абортов

Позиция Русской православной церкви по абортам может идти вразрез с мнением властей и большинства в обществе, однако это не вынудит ее «замолчать» и перестать «нести Божью правду», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью журналистам, приуроченном к 10-летию его интронизации на патриарший престол.

«Наша позиция по абортам всем хорошо известна, я и в Государственной Думе об этом говорил. Всегда, если речь заходит на эту тему, я подчеркиваю важность преодоления этого, я бы сказал, духовного недуга в нашем обществе. Причем, говоря так, я же сознаю, что очень большое количество людей, может быть, даже принципиально со мной не согласно. Ну и что? Это должно заставить меня замолчать? Значит, тогда я отступлюсь от самого главного: я перестану людям нести Божью правду», — сказал патриарх.

В то же время он выразил надежду, что «кого-то и достигнут» его слова, и «какие-то младенцы появятся на свет», тогда это уже будет для него «великое счастье».

Так что то, что позиция Церкви по абортам не соответствует государственной политике и, возможно, даже мнению социологического большинства, совсем не значит, что патриарх и Церковь должны от нее отказаться, подчеркнул глава РПЦ.

По словам патриарха, от Церкви не стоит ждать поддержки политических партий и каких-то сил, будь то проправительственные или оппозиционные. Он пояснил, что партия означает «часть», партийная система — это деление общества на различные части, имеющие разную политическую ориентацию, разделение народа. А Церковь, наоборот, «пытается таким образом обеспечивать свое влияние на общество, чтобы было согласие, некий консенсус по наиболее важным жизненным вопросам».

«И мы так и будем дальше действовать. Но ни в коем случае не превратимся в политическую силу, обслуживающую интересы части нашего народа и нашего общества», — заверил предстоятель.

При этом он добавил, что «Церковь ни в коем случае не должна молчать, когда в стране, обществе, народе происходит нечто, что, с церковной точки зрения, может нанести большой ущерб и личности, и обществу, и народу, и даже государству».

Ранее участники общероссийского общественного движения «За жизнь!» объявили, что собрали 1 миллион подписей в поддержку своей петиции за запрет абортов в стране, осенью 2016 года ее подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с тем в Русской православной церкви неоднократно обращали внимание на то, что позиция РПЦ в отношении абортов, в первую очередь, заключается в требовании прекращения финансирования прерывания беременности из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Источник: РИА Новости