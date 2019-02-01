Морозы ниже -40 ударят в Бердске

Синоптики прогнозируют, что с 31 января по 4 февраля в Новосибирской области ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами минус 35 градусов и ниже, местами сильные морозы: минус 40 градусов и ниже.

Так, по данным Яндекс.Погоды, уже ночью 31 января столбик термометра упадет до -33 градусов. А через сутки, в ночь на 2 февраля, в Бердске ожидается минус 44 градуса. Вплоть до 8 февраля холодная погода в городе сохранится. Синоптики прогнозируют днем температуру от 25 до 32 градусов мороза, а ночью мороз может достигать 33-36 градусов. 9 февраля потеплее до -16.

МЧС предупреждает об опасности находиться на морозе долгое время, просит воздержаться от длительных прогулок и не выходить из дома, если у вас нет срочных дел, а также не выезжать за пределы населенных пунктов на личном автомобиле.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей.

Во избежание переохлаждения или обморожения, необходимо позаботиться о теплой и удобной одежде и обуви. В морозы особое внимание требуется за детьми и престарелыми родственниками, они больше всего подвержены переохлаждению. У людей старшего возраста в результате некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у детей эта функция организма еще несовершенна. Лучше всего вообще не покидать пределов теплых помещений без какой-либо необходимости.

При обморожении нужно немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где окажут квалифицированную помощь. Согревание должно происходить постепенно, следует укутаться в теплую одежду и выпить теплого чая. Растирать варежкой или снегом обмороженные части тела ни в коем случае нельзя – через микротрещины можно занести инфекцию.

Автомобилистам следует воздержаться от дальних поездок, а особенно от поездок в область. Лучше воспользоваться общественным городским и междугородним транспортом.

Если на трассе замерз или застрял автомобиль, то действия спасателей в первую очередь будут направлены на спасение жизни и здоровья людей, доставку водителей и пассажиров до ближайшего населенного пункта, пункта обогрева, в зависимости от ситуации.

Необходимо грамотно эксплуатировать электронагревательные приборы, печное и газовое оборудование, быть предельно осторожным с огнем. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включенные обогреватели, не позволяйте детям растапливать огонь в печи или присматривать за ней.

101 – телефон пожарно-спасательной службы МЧС России. 112 –единый телефон вызова экстренных оперативных служб. Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 8(383 41) 2-18-18.