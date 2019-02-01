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Морозы ниже -40 ударят в Бердске

В ночь на 2 февраля синоптики обещают бердчанам понижение температуры воздуха до минус 44 градусов. В МЧС советуют не выезжать на дальние расстояния.

1.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 13 коммент.
 
Морозы ниже 40 ударят в Бердске

Одевайтесь теплее или не выходите из дома в морозы

Синоптики прогнозируют, что с 31 января по 4 февраля в Новосибирской области ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами минус 35 градусов и ниже, местами сильные морозы: минус 40 градусов и ниже.

Так, по данным Яндекс.Погоды, уже ночью 31 января столбик термометра упадет до -33 градусов. А через сутки, в ночь на 2 февраля, в Бердске ожидается минус 44 градуса. Вплоть до 8 февраля холодная погода в городе сохранится. Синоптики прогнозируют днем температуру от 25 до 32 градусов мороза, а ночью мороз может достигать 33-36 градусов. 9 февраля потеплее до -16.

МЧС предупреждает об опасности находиться на морозе долгое время, просит воздержаться от длительных прогулок и не выходить из дома, если у вас нет срочных дел, а также не выезжать за пределы населенных пунктов на личном автомобиле.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей.

Во избежание переохлаждения или обморожения, необходимо позаботиться о теплой и удобной одежде и обуви. В морозы особое внимание требуется за детьми и престарелыми родственниками, они больше всего подвержены переохлаждению. У людей старшего возраста в результате некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у детей эта функция организма еще несовершенна. Лучше всего вообще не покидать пределов теплых помещений без какой-либо необходимости.

При обморожении нужно немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где окажут квалифицированную помощь. Согревание должно происходить постепенно, следует укутаться в теплую одежду и выпить теплого чая. Растирать варежкой или снегом обмороженные части тела ни в коем случае нельзя – через микротрещины можно занести инфекцию.

Автомобилистам следует воздержаться от дальних поездок, а особенно от поездок в область. Лучше воспользоваться общественным городским и междугородним транспортом.

Если на трассе замерз или застрял автомобиль, то действия спасателей в первую очередь будут направлены на спасение жизни и здоровья людей, доставку водителей и пассажиров до ближайшего населенного пункта, пункта обогрева, в зависимости от ситуации.

Необходимо грамотно эксплуатировать электронагревательные приборы, печное и газовое оборудование, быть предельно осторожным с огнем. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включенные обогреватели, не позволяйте детям растапливать огонь в печи или присматривать за ней.

101 – телефон пожарно-спасательной службы МЧС России. 112 –единый телефон вызова экстренных оперативных служб. Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 8(383 41) 2-18-18.


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(13) Комментариев

  1. Аноним

    За….ла эта зима :-D

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  2. Аноним

    Это Сибирь детка! Почитайте, в Сибири , морозы в 45 градусов неделями, раньше была нормой жизни! А с 90х В Сибирь пришла странная погода, когда вместо зимы, стоит няша, с температурой всю зиму, как в калининграде….. Тьфу , а не зима…

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    • Аноним

      «Это Сибирь детка! Почитайте, в Сибири , морозы в 45 градусов неделями, раньше была нормой жизни!»

      Дожили! Живя в Сибири, не можем внукам объяснить, что такое НАСТОЯЩАЯ СИБИРСКАЯ ЗИМА, а не эта дурилка картонная….

      Thumb up 6 Thumb down 8

  3. Аноним

    «Аномальные морозы неделю продержатся в Бердске»

    Вы сами поняли, что сказали? Вы хотите сказать, что для России, а вернее для Западной СИБИРИ морозы АНОМАЛЬНЫ? Может всё таки отсутствие морозов в Сибири считать аномалией? Всё перевернули с ног, на голову!!!

    Thumb up 12 Thumb down 9

  4. Аноним

    Запоздалый с Севера мороз-
    Предоставил экстренный прогноз.
    В ночь на завтра минус сорок —
    Знать зима покажет норов:
    Берегите ухо, горло, нос!

    Thumb up 13 Thumb down 0

  5. Аноним

    А что только неделю? На всех погодных сайтах за -30 до 14 февраля! 8)

    Thumb up 12 Thumb down 1

  6. Аноним

    Кто это в Бердске такой умный без спроса перенес Крещенские морозы на более позднюю дату? :-D

    Thumb up 6 Thumb down 1

  7. Евгений

    Мдя уж… -44 не особо и хочется, потому как реально зело, но никакой катастрофы действительно нет — вполне закономерное явление для Сибири. Впрочем, понимаю МЧС — должны предупредить, а вы уж сами разбирайтесь.

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  8. Аноним

    Макарьевские морозы пришли.
    «Коли на Макара солнечно и ясно, то весь февраль будет прекрасно».

    Thumb up 7 Thumb down 1

  9. Аноним

    Вот теперь понятно — народные приметы и праздники с помощью русской природы потихоньку начали выдавливать иностранные христианские с территории Бердска?

    Thumb up 5 Thumb down 2

  10. ВААЩЕ ЧУМАВОЙ ДИНАЗАВР

    Яндекс погоду откройте и смотрите, там с вск на пнд -50.
    Зимаа…Сибирь…Ляпота…. *JOKINGLY*

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