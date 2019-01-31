КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам 2-ю квартиру
продам
продам однокомнатную квартиру
продам 2-ю квартиру
продам 2-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск

Мгновенно поседела в горящем доме инвалид-колясочник из Бердска

Труп упавшего с 16-го этажа подростка нашли в Бердске

До 500 тыс. рублей компенсации могут получить пострадавшие пассажиры автобуса в Новосибирске

Приглашаем вас принять участие в семинаре  31  января 2019 года на тему: Зарплатная отчетность.

Вторая волна терроризма: Эвакуировали из-за угроз взрыва 15 школ в Новосибирске

Снесут заброшенную базу «Берендей» в Бердске

Украина мечтает о способном «бить вглубь России» оружии

Автобус врезался в опору моста: Пострадали 8 пассажиров в Новосибирске

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


По делу о «хищении воды» на 170 млн рублей суд допросил спикера горсовета Бердска

Валерий Бадьин представляет в суде против экс-директора КБУ Александра Кожина и его пособников потерпевшую сторону — муниципалитет. Защита Кожина возражает.(ВИДЕО)

31.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
По делу о хищении воды на 170 млн рублей суд допросил спикера горсовета Бердска

За решеткой — экс-директор бердского КБУ Александр Кожин

Сегодня, 31 января, в бердском горсуде начался громкий процесс по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей. На скамье подсудимых бывший директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин и его пособники — руководитель МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и бывший замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич.

Кожина, напомним, обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб муниципалитету. Следствие полагает, что он «простил» долги за потребленную воду МК «Сибиряк» на 170 млн рублей, снизив задолженность до 380 тыс. рублей. Оленичу и Дыненкову инкриминируют пособничество в этом. Они находятся под домашним арестом с 3 июля по решению областного суда, а Кожин содержится в СИЗО. Ему облсуд отказал в смягчении меры пресечения.

На первом заседании суда «по существу» 31 января 5 адвокатов и трое подсудимых  устроили допрос с пристрастием спикеру горсовета депутатов Бердска Валерию Бадьину, признанному потерпевшей стороной по уголовному делу.

Защита обвиняемых пыталась выяснить у спикера, почему он считает себя потерпевшим. Как выяснилось, на стадии следствия Бадьин утверждал, что от действий Кожина, Оленича и Дыненкова пострадал муниципалитет, не получив доход в размере 75 млн рублей (и 169 млн — по второй версии).

В ходе диалога Бадьин признал, что долг может быть уменьшен: «Как суд решит». В обоснование существенного ущерба свидетель пояснил, что на недополученные средства город мог бы построить дороги, детсады, благоустроить дворы.

Автор видео Марина Волкова

Между тем адвокаты Кожина обратились с ходатайством снять статус потерпевшего с Бадьина, а также направить дело прокурору на доследование. Председательствующий в заседании судья заявила, что рассмотрит ходатайства защиты позже.

Судье бердского городского суда Татьяне Васюхневич пришлось сделать замечание подсудимому Кожину, так как он выкрикивал с места без позволения суда и комментировал показания свидетеля. Васюхневич пригрозила экс-директору КБУ, что удалит его с судебного заседания до стадии прений.

Кроме спикера горсовета в суд явился директор Искитимского отделения «Новосибирскэнергосбыта», бухгалтер МУП «Спецавтохозяйство», а также начальник инженерно-инспекторского отдела КБУ.

Подробности — в ближайшее время.

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск Мгновенно поседела в горящем доме инвалид-колясочник из Бердска Труп упавшего с 16-го этажа подростка нашли в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика