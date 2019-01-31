По делу о «хищении воды» на 170 млн рублей суд допросил спикера горсовета Бердска

За решеткой — экс-директор бердского КБУ Александр Кожин
Сегодня, 31 января, в бердском горсуде начался громкий процесс по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей. На скамье подсудимых бывший директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин и его пособники — руководитель МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и бывший замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич.
Кожина, напомним, обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб муниципалитету. Следствие полагает, что он «простил» долги за потребленную воду МК «Сибиряк» на 170 млн рублей, снизив задолженность до 380 тыс. рублей. Оленичу и Дыненкову инкриминируют пособничество в этом. Они находятся под домашним арестом с 3 июля по решению областного суда, а Кожин содержится в СИЗО. Ему облсуд отказал в смягчении меры пресечения.
На первом заседании суда «по существу» 31 января 5 адвокатов и трое подсудимых устроили допрос с пристрастием спикеру горсовета депутатов Бердска Валерию Бадьину, признанному потерпевшей стороной по уголовному делу.
Защита обвиняемых пыталась выяснить у спикера, почему он считает себя потерпевшим. Как выяснилось, на стадии следствия Бадьин утверждал, что от действий Кожина, Оленича и Дыненкова пострадал муниципалитет, не получив доход в размере 75 млн рублей (и 169 млн — по второй версии).
В ходе диалога Бадьин признал, что долг может быть уменьшен: «Как суд решит». В обоснование существенного ущерба свидетель пояснил, что на недополученные средства город мог бы построить дороги, детсады, благоустроить дворы.
Автор видео Марина Волкова
Между тем адвокаты Кожина обратились с ходатайством снять статус потерпевшего с Бадьина, а также направить дело прокурору на доследование. Председательствующий в заседании судья заявила, что рассмотрит ходатайства защиты позже.
Судье бердского городского суда Татьяне Васюхневич пришлось сделать замечание подсудимому Кожину, так как он выкрикивал с места без позволения суда и комментировал показания свидетеля. Васюхневич пригрозила экс-директору КБУ, что удалит его с судебного заседания до стадии прений.
Кроме спикера горсовета в суд явился директор Искитимского отделения «Новосибирскэнергосбыта», бухгалтер МУП «Спецавтохозяйство», а также начальник инженерно-инспекторского отдела КБУ.
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