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2,3 млн рублей потратит на лед для хоккеистов ДЮСШ бюджет Бердска

Столько заплатят спортсмены за 598 часов занятий на льду. В городе всего два крытых катка, и оба подходят под заявленные в закупке требования.

31.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
2,3 млн рублей потратит на лед для хоккеистов ДЮСШ бюджет Бердска

Юные хоккеисты  катаются в «Зима-Лето»

Бердская мэрия сегодня, 31 января, объявила аукцион на «покупку» льда для тренировок юных хоккеистов. Торги, которые состоятся утром 14 февраля, проводит бердская спортшкола «Бердск» с учетом использования катка до 31 декабря 2019 года. Финансирование — бюджет Бердска.

На протяжении последних трех лет, предполагаемая цена контракта составляет 2 392 000 рублей. Сумма аренды рассчитана на основании проведенного анализа рынка, расчетов и ограниченности финансирования бюджета. Средняя цена часа — 4500 рублей. Но «в связи с ограниченным лимитом финансирования МБУ СШ «Бердск» директор спортшколы Валерий Блинов просит установить среднюю цену с НДС в размере 4000 рублей за час.

Заказчик предъявил характеристики ледового катка. Так, на территории катка одновременно должны находиться не менее чем 200 человек, наличие трибун должно быть рассчитано на не менее чем 100 человек. Тип льда указан как искусственный, намораживаемый.

-Размер ледового катка – согласно правилам игры в хоккей. Ледовый каток обеспечен профессиональным хоккейным электронным табло и не менее 2 заливочно-шлифовочными машинами для подготовки искусственного льда. Разметка игровых зон обязательна. Борта катка соответствуют всем требованиям и правилам хоккея, а также безопасности. Освещение хоккейной площадки соответствует всем нормам и требованиям. Наличие теплых раздевалок с душевыми и туалетами, камерами хранения и необходимой мебелью, общей площадью не менее 100 кв. м, — указано в документах закупки.

Как известно, в Бердске два крытых катка — «Зима-Лето», который принадлежит крупному бизнесмену Виктору Голубеву, и муниципальный Ледовый дворец спорта «Бердск». По требованиям, которые предъявляет заказчик льда, оба катка равнозначны. Пока неизвестно, кто уже заявился на аукцион.

Напомним, что три года назад муниципальная спортшкола «Бердск» арендовала 598 часов ледового катка у бердского бизнесмена Виктора Голубева. Он стал единственным участником проводимого конкурса с частным крытым катком в спорткомплексе «Зима-Лето». В 2016 году муниципальный Ледовый дворец спорта «Бердск» в конкурсе не участвовал.


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