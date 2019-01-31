Я в шоке: чистить водонагреватели на ЦТП обязательно в -30?

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да уж….да зимой без горячей воды вообще проблемно, не только в морозы….
а летом не судьба была почистить водонагреватели,не?
всё не по людски….
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Представляю…на улице дубак, от -40 до -45 обещают синоптики. А тут с улицы домой приходишь,отогреться бы побыстрее (некоторые для этого используют ванную),а тут сурпрАйз- водичка чуть тепленькая из крана бежит. Но не издевательство ли это? . Это не та ли ЦПТ-22,которая находится напротив дома 4? Тогда и удивляться нечему- они все лето просидели,а когда пошел снег, они крышу начали делать!
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Рыба гниет с головы! Голову искать надо
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