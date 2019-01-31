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Я в шоке: чистить водонагреватели на ЦТП обязательно в -30?

Перенести эти плановые работы на более теплый период никак нельзя? Что же вы над людьми то издеваетесь!!!

31.01.2019 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:

Сегодня прочитала объявление, что с 04.02.2019 г. на Северном микр-не будут проблемы с горячей водой. Будут чистить водонагреватели на ЦТП. И 20 многоквартирных домов попадают в самые морозы в такую ситуацию. Я в шоке!!!! Ничего интереснее наша администрация не могла придумать? Перенести эти плановые работы на более теплый период никак нельзя? Что же вы над людьми то издеваетесь!!!
http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/30/403510-problemy-s-goryachej-vodoj-obeshhaet-kbu-na-17-dnej-vsemu-severnomu-mikrorajonu-berdska/comment-page-1#comment-1638515


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    да уж….да зимой без горячей воды вообще проблемно, не только в морозы….
    а летом не судьба была почистить водонагреватели,не?
    всё не по людски….

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  2. Аноним

    Представляю…на улице дубак, от -40 до -45 обещают синоптики. А тут с улицы домой приходишь,отогреться бы побыстрее (некоторые для этого используют ванную),а тут сурпрАйз- водичка чуть тепленькая из крана бежит. Но не издевательство ли это? =-O . Это не та ли ЦПТ-22,которая находится напротив дома 4? Тогда и удивляться нечему- они все лето просидели,а когда пошел снег, они крышу начали делать! :-D

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  3. Аноним

    Рыба гниет с головы! Голову искать надо :-D

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