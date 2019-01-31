Я в шоке: чистить водонагреватели на ЦТП обязательно в -30?

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Сегодня прочитала объявление, что с 04.02.2019 г. на Северном микр-не будут проблемы с горячей водой. Будут чистить водонагреватели на ЦТП. И 20 многоквартирных домов попадают в самые морозы в такую ситуацию. Я в шоке!!!! Ничего интереснее наша администрация не могла придумать? Перенести эти плановые работы на более теплый период никак нельзя? Что же вы над людьми то издеваетесь!!!

http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/30/403510-problemy-s-goryachej-vodoj-obeshhaet-kbu-na-17-dnej-vsemu-severnomu-mikrorajonu-berdska/comment-page-1#comment-1638515