Обыски дома у мэра Риги Ушакова попали на видео

Издание TVNET.lv опубликовало видео с места обысков в доме мэра Риги Нила Ушакова.

Īsi pēc plkst.14 Ušakova sieva, mēra biroja vadītāja Iveta Strautiņa-Ušakova iznāca no mājas un iegāja garāžā ar, iespējams, KNAB operatīvo darbinieku. pic.twitter.com/fNO2PKSWg9 — TVNET.lv (@Tvnet_portals) 30 января 2019 г.



По информации портала, жена градоначальника Ивета Страутина-Ушакова вышла из дома с сотрудником Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) и проводила его в гараж. На записи видно, как они возвращаются обратно.

Агентство LETA сообщило, что сотрудники KNAB Латвии в среду провели обыски в кабинете и по месту жительства Ушакова. На вопросы журналистов они отвечать не стали.

Ранее Ушаков оказался в центре коррупционного скандала, связанного с муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. Рижские депутаты дважды оказывали ему поддержку, рассматривая вопрос о доверии политику.

Нил Ушаков известен тем, что выступает против притеснения русскоязычного населения в стране. Так, он назвал глупостью запрет на использование русского языка в частных вузах и колледжах Латвии, а закон о переводе образования на латышский язык – большой ошибкой.

Источник: РИА Новости