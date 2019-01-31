Обыски дома у мэра Риги Ушакова попали на видео

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Такое впечатление, что коррупция и воровство как вирус передается на всех, кто хоть как-то связан с РФ и Кремлем.
В этом деле мы в одном ряду с Папуасами из Папуа-новая-Гвинея
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