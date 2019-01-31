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Гаджеты обвиняют в задержке развития детей

Исследование также показало связь между чрезмерным увлечением электронными устройствами и отрицательными физическими, поведенческими и когнитивными последствиями для детей.

31.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Гаджеты обвиняют в задержке развития детей

Дети слишком долго сидят с компьютером или телефоном

Чрезмерное использование различных гаджетов с экранами приводит к задержке развития у детей дошкольного возраста, из-за чего впоследствии им труднее дается обучение. К такому выводу пришли ученые из Университета Калгари, в течение пяти лет наблюдавшие за семьями с малышами, сообщается на сайте вуза.

Каждый четвертый канадский ребенок идет в школу, недостаточно готовым к обучению. Одной из причин этого является избыток времени, проведенного перед экранами устройств, уверена доцент кафедры психологии в Университете Калгари и ведущий автор исследования Шери Мэдиган.
В нем приняли участие 2,5 тысячи семей канадской провинции Альберта, в период между 2011 и 2016 годами они замеряли, сколько часов в день их дети пользуются гаджетами. Этот показатель составил в среднем 2,4, 3,6 и 1,6 часа экранного времени для двух-, трех- и пятилетнего возраста соответственно. Это значительно выше рекомендованной нормы — не более часа в день, причем в идеале речь идет о развивающих играх и приложениях.

Исследование также показало связь между чрезмерным увлечением электронными устройствами и отрицательными физическими, поведенческими и когнитивными последствиями для детей. Уткнувшись в экран, они меньше двигаются, не развивают мелкую моторику, наконец, они меньше общаются с родителями, что влияет уже на психологическое развитие, коммуникативные навыки.

— В отличие от ряда предыдущих исследований, мы изучили длительное воздействие экранного времени: что происходит с детьми в два года, какими они становятся, достигая трех и пяти лет, — пояснила Шери Мэдиган.

Она и ее коллеги рекомендуют родителям разработать собственный свод правил, позволяющий сократить пользование гаджетами. Помимо ограничения времени это может быть создание зон, свободных от экранов (обеденный стол), специальные места для телефонов и планшетов, куда они складываются и отключаются, чтобы освободить время для семейного общения.

Источник: РГ


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