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Шнуров посвятил стихотворение обладателю «порно-Оскара» из Петербурга

На прошедшей в Лос-Анжелесе церемонии вручения наград киногильдии фильмов для взрослых, петербуржец Алексей Маетный стал обладателем одной из главных наград. Их у него уже 26.

31.01.2019 Фото: instagram.com/shnurovs 3 коммент.
 
Шнуров посвятил стихотворение обладателю «порно Оскара» из Петербурга

Сергей Шнуров оперативно откликается на разного рода события стихами

Свой стихотворный пост в «Инстаграме» музыкант написал, находясь в Нью-Йорке.
Их встреча наверняка бы вошла в историю. Два уроженца Петербурга, оба неформалы, по-разному прославившие свой город. Один – известный всем Сергей Шнуров, а другой – обладатель «порно-Оскара» Алексей Маетный. В честь этого события музыкант и написал свой новый стих в «Инстаграме».

— Чем он хуже наших хоккеистов?

Хоть коньками лёд он не расплавил,

… его, как клюшки их — неистов.

Гендерных не нарушая правил,

Он представил родину достойно!

Парень наш! Простой, но молодец.

Может я конечно и тупой, но

Дайте ему что-ли мерседес.

Шнуров посвятил стихотворение обладателю «порно Оскара» из Петербурга

Петербуржец Алексей Маетный завоевал очередной «порно-Оскар». Фото: личный архив героя публикации.

Напомним, что на прошедшей на днях в Лос-Анжелесе церемонии вручения наград киногильдии фильмов для взрослых, петербуржец Алексей Маетный (сценический псевдоним Маркус Дюпри) стал обладателем одной из главных наград. При этом «простой парень с Нарвской», как он сам себя называет, был заявлен в рекордном количестве номинаций — 26.

Что касается Шнурова, то лидер «Ленинграда» продолжает путешествовать по миру и в настоящий момент также находится в США. Последнее фото музыкант сделал на фоне небоскреба «Трамп Тауэр» в Нью-Йорке. Но о личной встрече Шнурова с Маетным пока разговоров нет.

Источник: spb.kp.ru


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Зачем эта «новость»?
    похабщина и падение нравов

    Thumb up 4 Thumb down 3

    • Игорь

      Дайте ему…

      С. Ш.

      Чем он хуже, чем хотя б Киркоров?
      И отец и мать – из россиян,
      Чисто русский у Сереги норов,
      И по морде видно – не с дворян.
      По любому, он давно достойный.
      Дайте ему званье, наконец.
      Ну и что, что часто он отстойный,
      Должен стать народным, как певец.

      Thumb up 1 Thumb down 0

    • Аноним

      Похабщина, это когда чиновник при разговоре с пенсионерами предлагает купить слуховой аппарат. А тут просто альтернативное кино, которое вас не заставляют смотреть насильно.

      Thumb up 0 Thumb down 0

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