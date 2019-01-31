Шнуров посвятил стихотворение обладателю «порно-Оскара» из Петербурга

Сергей Шнуров оперативно откликается на разного рода события стихами
Свой стихотворный пост в «Инстаграме» музыкант написал, находясь в Нью-Йорке.
Их встреча наверняка бы вошла в историю. Два уроженца Петербурга, оба неформалы, по-разному прославившие свой город. Один – известный всем Сергей Шнуров, а другой – обладатель «порно-Оскара» Алексей Маетный. В честь этого события музыкант и написал свой новый стих в «Инстаграме».
— Чем он хуже наших хоккеистов?
Хоть коньками лёд он не расплавил,
… его, как клюшки их — неистов.
Гендерных не нарушая правил,
Он представил родину достойно!
Парень наш! Простой, но молодец.
Может я конечно и тупой, но
Дайте ему что-ли мерседес.
Петербуржец Алексей Маетный завоевал очередной «порно-Оскар». Фото: личный архив героя публикации.
Напомним, что на прошедшей на днях в Лос-Анжелесе церемонии вручения наград киногильдии фильмов для взрослых, петербуржец Алексей Маетный (сценический псевдоним Маркус Дюпри) стал обладателем одной из главных наград. При этом «простой парень с Нарвской», как он сам себя называет, был заявлен в рекордном количестве номинаций — 26.
Что касается Шнурова, то лидер «Ленинграда» продолжает путешествовать по миру и в настоящий момент также находится в США. Последнее фото музыкант сделал на фоне небоскреба «Трамп Тауэр» в Нью-Йорке. Но о личной встрече Шнурова с Маетным пока разговоров нет.
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Зачем эта «новость»?
похабщина и падение нравов
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Дайте ему…
С. Ш.
Чем он хуже, чем хотя б Киркоров?
И отец и мать – из россиян,
Чисто русский у Сереги норов,
И по морде видно – не с дворян.
По любому, он давно достойный.
Дайте ему званье, наконец.
Ну и что, что часто он отстойный,
Должен стать народным, как певец.
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Похабщина, это когда чиновник при разговоре с пенсионерами предлагает купить слуховой аппарат. А тут просто альтернативное кино, которое вас не заставляют смотреть насильно.
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