КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам студию под самостоятельный ремонт
продам студию с ремонтом Белокаменный
продам квартиру
Продам 4-ком Красный Сокол
Продам 2-ю
Продам 2-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Жестко столкнулись у католической церкви Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске

Курить за рулем могут запретить в России

Методику расчета бедности изменят в России

Штраф 20 тыс. рублей заплатила авиакомпания за нарушение прав инвалида в аэропорту Новосибирска

Построили газопровод к детсаду в микрорайоне Южном Бердска

Трамп позорит страну на весь мир

Путин поручил мотивировать местные власти к развитию конкуренции

165 млн рублей на ремонт сетей ждут из областного бюджета чиновники Бердска

Кредитные риски заемщики и банки оценят по рейтингу

Обыски дома у мэра Риги Ушакова попали на видео

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Гарантирует строительство школы и детсада в 2019 году в Бердске региональная власть

По официальным данным министерства образования, в Бердске не хватает мест в детских садах. Новый садик сократит очередь на 220 человек.

31.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Гарантирует строительство школы и детсада в 2019 году в Бердске региональная власть

В 2019 году будут построены четыре новые школы в Новосибирске (В Ленинском, Калининском, Октябрьском и Кировском районах), а также школы в Кольцово, Бердске и Маслянино. Появятся пристройки к новосибирским школам на улице Охотской в Заельцовском районе, к лицею №130, а также к школе села Бурмистрово Искитимского района.

Жизнь сегодняшней школы меняется стремительно, и система образования должна не только непрерывно развиваться, но и оперативно реагировать на современные вызовы. О том, чего удалось достичь в этой сфере в 2018 году и над чем предстоит работать в 2019-м, говорили участники расширенного заседания коллегии министерства образования Новосибирской области.

О главных итогах и основных задачах рассказал министр образования области Сергей Федорчук. В 2018 году в регионе построили три школы и две школьные пристройки, на что из областного бюджета было выделено 2,8 млрд рублей.

Будут введены в эксплуатацию два детских сада — в Северном и Мошковском районах. Продолжится строительство ещё 13 детских садов: 8 из них в Новосибирске, остальные — в Кольцово, Оби, Бердске, Новосибирском и Каргатском районах.

В рамках федерального проекта «Демография» для обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей от полутора до трёх лет запланировано строительство ещё 27 детских садов, из федерального бюджета на это поступит 3,3 млрд рублей плюс софинансирование области.

Пока региону не удалось удержать 100-процентный уровень доступности дошкольного образования для детей от трёх до семи лет, достигнутый в 2016 году, признал министр, — не хватает 3 394 мест. Наибольшая потребность в них сохраняется в Новосибирске, Новосибирском районе, Оби и Бердске.

Для решения проблемы продолжается работа по повышению эффективности использования возможностей существующих детских садов — в 2018 году это позволило создать дополнительно 1 257 мест. Развиваются вариативные и альтернативные формы дошкольного образования, государственную поддержку получают 17 частных детских садов и 6 школ, где есть программы дошколь­ного образования.

Кроме того, будет расти число ясельных групп, работа в которых также требует особых компетенций, а значит, нужно проводить профессиональную переподготовку специалистов дошкольного образования, передают ведомостинсо.рф.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детский сад начали строить в Южном микрорайоне в 2018 году. Он рассчитан на 220 мест. На той же площадке возведут школу на 1000 учащихся.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Жестко столкнулись у католической церкви Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске ПВХ шторы для беседок и террас За запуск квадрокоптера в Центральном парке оштрафован житель Новосибирска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика