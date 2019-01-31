Гарантирует строительство школы и детсада в 2019 году в Бердске региональная власть

В 2019 году будут построены четыре новые школы в Новосибирске (В Ленинском, Калининском, Октябрьском и Кировском районах), а также школы в Кольцово, Бердске и Маслянино. Появятся пристройки к новосибирским школам на улице Охотской в Заельцовском районе, к лицею №130, а также к школе села Бурмистрово Искитимского района.

Жизнь сегодняшней школы меняется стремительно, и система образования должна не только непрерывно развиваться, но и оперативно реагировать на современные вызовы. О том, чего удалось достичь в этой сфере в 2018 году и над чем предстоит работать в 2019-м, говорили участники расширенного заседания коллегии министерства образования Новосибирской области.

О главных итогах и основных задачах рассказал министр образования области Сергей Федорчук. В 2018 году в регионе построили три школы и две школьные пристройки, на что из областного бюджета было выделено 2,8 млрд рублей.

Будут введены в эксплуатацию два детских сада — в Северном и Мошковском районах. Продолжится строительство ещё 13 детских садов: 8 из них в Новосибирске, остальные — в Кольцово, Оби, Бердске, Новосибирском и Каргатском районах.

В рамках федерального проекта «Демография» для обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей от полутора до трёх лет запланировано строительство ещё 27 детских садов, из федерального бюджета на это поступит 3,3 млрд рублей плюс софинансирование области.

Пока региону не удалось удержать 100-процентный уровень доступности дошкольного образования для детей от трёх до семи лет, достигнутый в 2016 году, признал министр, — не хватает 3 394 мест. Наибольшая потребность в них сохраняется в Новосибирске, Новосибирском районе, Оби и Бердске.

Для решения проблемы продолжается работа по повышению эффективности использования возможностей существующих детских садов — в 2018 году это позволило создать дополнительно 1 257 мест. Развиваются вариативные и альтернативные формы дошкольного образования, государственную поддержку получают 17 частных детских садов и 6 школ, где есть программы дошколь­ного образования.

Кроме того, будет расти число ясельных групп, работа в которых также требует особых компетенций, а значит, нужно проводить профессиональную переподготовку специалистов дошкольного образования, передают ведомостинсо.рф.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детский сад начали строить в Южном микрорайоне в 2018 году. Он рассчитан на 220 мест. На той же площадке возведут школу на 1000 учащихся.