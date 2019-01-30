Сожгли 11-месячного внука в печи супруги в Хакасии

Тело 11-месячного ребенка нашли в хакасской деревне. СК подозревает в убийстве бабушку и дедушку погибшего. Тело ребенка с признаками обугливания нашли в печи одного из домов в деревне Харой Таштыпского района Хакасии, сообщили республиканском управлении Следственного комитета сегодня, 30 января. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

-По версии следствия, 29 января 2019 года мать ребенка уехала в соседнее село, оставив сына под присмотром 42-летней бабушки и 47-летнего дедушки малыша. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемые совершили убийство внука. Тело ребенка с выраженными признаками воздействия высокой температуры обнаружил родственник семьи в топке печи, — рассказали подробности в СК.

Подозреваемых задержали. Следователи намерены ходатайствовать об их аресте. В ходе следствия процессуальным путем будет дана оценка деятельности органов системы профилактики.