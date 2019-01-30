Обгоревший труп нашли после пожара в квартире 5-этажки под Новосибирском

Во время тушения пожара в Кольцово, в условиях сильного задымления пожарные спасли 20 человек, 10 из которых дети, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в среду.
Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Центральная в районном поселке Кольцово обнаружили около восьми часов утра сегодня, 30 января. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно направились к месту вызова. В 08.06 к месту пожара прибыл первый дежурный караул пожарно-спасательной части. В это время огонь бушевал в квартире на первом этаже, густой дым поднимался на верхние этажи.
Помощь спасателей требовалась жильцам 3, 4 и 5 этажей, откуда люди не могли эвакуироваться самостоятельно. С вышележащих этажей личным составом звеньев газодымозащитной службы по лестничным маршам при помощи спасательных устройств были спасены 16 человек, из них 8 детей. С 3-го и 5-го этажей сотрудники МЧС с помощью автолестницы спасли еще 4 человека, из них 2 ребенка.
Пожар был локализован в 09.00, спустя еще минуту было ликвидировано открытое горение, полностью пожар был потушен в 10.15.
Площадь возгорания составила 50 кв. метров, в квартире огнем повреждены бытовая техника и домашние вещи. Один человек погиб, двое пострадавших из сгоревшей квартиры госпитализированы бригадой скорой помощи.
Распространение огня в соседние квартиры допущено не было. Для установления причины пожара на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственно-оперативная группа.
В ликвидации пожара участвовали 33 человека и 10 единиц техники.
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