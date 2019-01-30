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Минюст: когда коррупция может быть непреднамеренной?

Не всегда удается избежать конфликта интересов в моногородах и закрытых территориях, где мало людей. Иногда госслужащие нарушают антикоррупционный запрет из-за долгой и тяжелой болезни.

30.01.2019 Фото: pixabay 6 коммент.
 
Минюст: когда коррупция может быть непреднамеренной?

Коррупция может быть вынужденной

В Министерстве юстиции пояснили, какие именно коррупционные действия, совершенные под влиянием «обстоятельств непреодолимой силы», предлагается не считать нарушениями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РИА Новости.

По закону чиновники обязаны представлять декларации о своих доходах и имуществе и о доходах членов их семей, сообщать о степени родства для предотвращения конфликта интересов, а также заявлять о случаях, когда их склоняют к коррупции.

Однако, как считает Минюст, не всегда удается избежать конфликта интересов в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, в районах Крайнего Севера и других местах, которые характеризуются отдаленностью и малочисленностью.

Кроме того, бывшие члены семьи чиновника не всегда соглашаются предоставлять сведения о доходах и расходах общих детей. А иногда госслужащие нарушают антикоррупционный запрет из-за долгой и тяжелой болезни, отметили в ведомстве.

Поэтому решено внести в законодательство поправки, которые позволят не наказывать чиновников за коррупцию, если правонарушения невозможно было избежать по объективным причинам. Соответствующий закон разрабатывают в Минюсте в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018—2020 годы.

Источник: РИА Новости



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(6) Комментариев

  1. Аноним

    нарушение комплекса законом (предоставление отчетов, справок, тем более членами семьи) — это широкое понятия.
    За взятки никаких смягчений не планируется — так что все правильно.

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  2. Конструктор

    Нужно ввести декларацию о доходах для всех работоспособных граждан и наказывать всех одинаково, а из антикоррупционного закона декларацию вывести.

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    • Аноним

      вся информация о доходах есть в налоговой и в пенсионном.
      недостаточно?
      не пойму смысл просто….
      я вот работаю, есть все отчисления, а значит и вся информация.
      Чего ради я должен еще чего то делать начинать?

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  3. Аноним

    Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление») — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность, что типично для мафиозных государств. Соответствующий термин в европейских языках обычно имеет более широкую семантику, вытекающую из первичного значения исходного латинского слова. Корру́пция (от лат. corrumpere) = «растлевать»……….

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  4. Аноним

    «Поэтому решено внести в законодательство поправки, которые позволят не наказывать чиновников за коррупцию»

    А вместо этого за Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление») По вашему, нужно понять и простить?

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    • Аноним

      «А вместо этого за Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление») По вашему, нужно понять и простить?»

      Тлеть, то есть гниение, распад ◆ смертный тлен: нечто тленное, то есть подверженное распаду, смерти нечто истлевшее, ставшее прахом или гнилью .

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