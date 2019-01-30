Минюст: когда коррупция может быть непреднамеренной?

В Министерстве юстиции пояснили, какие именно коррупционные действия, совершенные под влиянием «обстоятельств непреодолимой силы», предлагается не считать нарушениями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РИА Новости.

По закону чиновники обязаны представлять декларации о своих доходах и имуществе и о доходах членов их семей, сообщать о степени родства для предотвращения конфликта интересов, а также заявлять о случаях, когда их склоняют к коррупции.

Однако, как считает Минюст, не всегда удается избежать конфликта интересов в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, в районах Крайнего Севера и других местах, которые характеризуются отдаленностью и малочисленностью.

Кроме того, бывшие члены семьи чиновника не всегда соглашаются предоставлять сведения о доходах и расходах общих детей. А иногда госслужащие нарушают антикоррупционный запрет из-за долгой и тяжелой болезни, отметили в ведомстве.

Поэтому решено внести в законодательство поправки, которые позволят не наказывать чиновников за коррупцию, если правонарушения невозможно было избежать по объективным причинам. Соответствующий закон разрабатывают в Минюсте в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018—2020 годы.

Источник: РИА Новости





